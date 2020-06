Horizon Forbidden West: Aloys PS5-Abenteuer mit einem ersten Trailer enthüllt

"Horizon: Forbidden West" erscheint für die PS5.

Am heutigen Donnerstag Abend ermöglichte uns Sony Interactive Entertainment einen ersten Blick auf die Spiele, mit denen die PS5 um die Gunst der Kunden buhlen wird.

Nachdem in den vergangenen Monaten immer wieder entsprechende Gerüchte die Runde machten, wurde heute auch von offizieller Seite bestätigt, dass das niederländische Entwicklerstudio Guerrilla Games in der Tat an einem neuen Ableger von „Horizon“ arbeitet. Dieser trägt den Namen „Horizon: Forbidden West“ und befindet sich exklusiv für die PS5 in Entwicklung.

Aloys neues Abenteuer zeigt sich im ersten Trailer

Allzu viele Details zu „Horizon: Forbidden West“ wurden bisher leider nicht genannt. Immerhin wurden wir mit einem ersten Trailer bedacht, der es auf eine Laufzeit von mehreren Minuten bringt und uns einen ersten ausführlichen Blick auf „Horizon: Forbidden West“ und die Landschaften, die darauf warten, vom Spieler erkundet zu werden, ermöglicht.

Gleichzeitig wird im Zuge des Trailers bestätigt, dass mit Aloy die Protagonistin aus „Horizon: Zero Dawn“ zurückkehren wird. Sollten Sony Interactive Entertainment und Guerrilla Games konkrete Details zu „Horizon: Forbidden West“ nennen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit dem ersten Trailer zum kommenden Projekt aus dem Hause Guerrilla Games.

