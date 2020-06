Japan-Charts: The Last of Us Remastered als einziger PS4-Titel in den Top-Ten

Welche Spiele und Konsolen in der vergangen Woche im japanischen Handel besonders gut verkauft werden konnten, verraten die aktuellen Verkaufscharts aus Japan. "The Last of Us Remasterd" war der einzige PS4-Titel in den Top-Ten.

Vor der Veröffentlichung von „The Last of Us: Part 2“ scheinen sich einige PS4-Nutzer in Japan mit der Vorgeschichte auseinandersetzen zu wollen. Der PS4-Titel ist in den Japan-Charts als einziger PS4-Titel in den Top-Ten vertreten.

Die restliche Top-Ten-Liste umfasst ausschließlich Nintendo Switch-Spiele. Darunter auch die Neueinsteiger „Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics“ auf Platz zwei sowie „Kowloon Youma Gakuen Ki: Origin of Adventure“ auf Platz fünf. Den ersten Platz belegt „Animal Crossing: New Horizons“, das in Japan inzwischen der Marke von fünf Millionen Verkäufen näher kommt.

Welche Spiele im japanischen Handel außerdem gefragt waren, verraten die Redakteure vom japanischen Gaming-Magazin Famitsu mit ihren Näherungswerten für die vergangene Woche.

Auf der Hardware-Seite steht die Nintendo Switch-Familie mit 68.192 verkauften Konsolen deutlich vor der PS4-Familie mit 21.291 Verkäufen. Bis die PS5 in die Verkaufscharts einsteigt, wird es wohl noch einige Monate dauern. Bis zum Weihnachtsgeschäft soll Sonys Next-Gen-Konsole erhältlich sein. Ob sie die Spitze übernehmen wird, hängt wohl nicht zuletzt vom Preis und der Auslieferungsmenge ab.



Japan-Charts: Software- und Hardware-Charts

Software Sales (gefolgt von Gesamtverkäufen)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 97,810 (4,783,229) [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 64,443 (New) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 29,487 (986,046) [NSW] Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Nintendo, 05/29/20) – 16,786 (107,575) [NSW] Kowloon Youma Gakuen Ki: Origin of Adventure (Arc System Works, 06/04/20) – 11,774 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,883 (2,976,727) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version inkl.) (Nintendo, 07/21/17) – 9,226 (3,446,650) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 7,610 (3,718,682) [PS4] The Last of Us Remastered (PlayStation Hits) (SIE, 07/26/18) – 7,210 (84,971) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version inkl.) (Microsoft, 06/21/18) – 7,082 (1,406,932)

Hardware Sales (gefolgt von Gesamtverkäufen)

Switch – 49,009 (11,537,039) Switch Lite – 19,183 (2,285,860) PlayStation 4 – 15,701 (7,608,357) PlayStation 4 Pro – 5,590 (1,545,770) New 2DS LL (inkl. 2DS) – 1,122 (1,718,434) New 3DS LL – 58 (5,887,618) Xbox One X – 22 (20,440) Xbox One S – 15 (93,315)

