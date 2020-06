Games-Charts: Die bestverkauften Titel im deutschen Handel

Mit der aktuellen Übersicht der Top-2 der offiziellen deutschen Games-Charts verrät GfK Entertainment, welche Spiele in der vergangen Woche im deutschen Handel besonders gut verkauft werden konnten.

Während Sony und Microsoft die Einführung der Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X vorbereiten, tummelt sich mit „GTA 5“ auf dem ersten Platz der PS4-Charts eigentlich ein früherer PS3-Titel. In den Xbox One-Charts erreicht Rockstars Open-World-Hit immerhin den zweiten Platz.

Und nach der gestrigen Ankündigung der PS5-Version von „GTA 5“ beziehungsweise „GTA Online“ ist davon auszugehen, dass uns der Titel auch noch in den kommenden Jahren in den vorderen Rängen der Charts begleiten wird.

Auf dem zweiten Platz der PS4-Charts finden wir „The Last of Us Remastered“, das offenbar weiteren Aufwind durch die bevorstehende Veröffentlichung der Fortsetzung bekommt. Der erste Platz der Xbox One-Rangliste wird von „Ori and the Will of the Wisps“ belegt.



Mit der Spielesammlung „51 Worldwide Games“ ist auf in der Nintendo Switch -Rangliste auf dem dritten Platz der beste Neueinsteiger der Woche zu finden. Davor stehen „Animal Crossing: New Horizons“ und „Ring Fit Adventure“. Die weitere Übersicht verrät weitere Details:

Verkaufscharts aus Deutschland

PS4

(1) GTA 5 Premium Edition (3) The Last of Us Remasterd

Xbox One

(W.E.) Ori and the Will of the Wisps (2) GTA 5 Premium Edition (1) Maneater

PC

(1) Die Sims 4 (3) Landwirtschafts-Simulator 19 – Platinum Edition … … … (neu) Das große Redemption Cemetery Wimmelbild Paket

Nintendo Switch

(1) Animal Crossing: New Horizons (W.E.) Ring Fit Adventure (neu) 51 Worldwide Games

Nintendo 3DS

(2) The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D Selects (3) Luigi’s Mansion 2 Selects

