PS5: Diese Preisgrenze wird laut dem ehemaligen Xbox-Marketing-Oberhaupt nicht überschritten

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

In der vergangenen Woche ermöglichte uns Sony Interactive Entertainment nicht nur einen Blick auf verschiedene Titel, die sich derzeit für die PlayStation 5 in Entwicklung befinden.

Darüber hinaus gab das japanische Unternehmen bekannt, dass neben der Standard-Version der PlayStation 5 noch ein zweites Modell angeboten wird, bei dem auf optisches Laufwerk verzichtet wird. Dieses soll Kunden ansprechen, die ihre Spiele ohnehin nur noch digital beziehen. Unklar ist leider weiterhin, zu welchem Preis die PS5 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft ins Rennen geschickt wird.

Preis der Konsolen der entscheidende Faktor?

In einem aktuellen Statement nahm sich mit Albert Penello das ehemalige Oberhaupt der Xbox-Marketing-Sparte dieses Themas an und wies darauf hin, dass sich der Preis der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X in der nächsten Konsolen-Generation zum entscheidenden Faktor entwickeln könnte. Daher geht Penello laut eigenen Angaben davon aus, dass der Preis der PS5 die Grenze von 499,99 US-Dollar nicht überschreiten wird.

Penello dazu: „Ich persönlich glaube an das Sprichwort, dass man niemals nie sagen sollte. Dennoch muss ich ’niemals sagen‘. Die Konsole wird auf keinen Fall mehr als 499 US-Dollar kosten. In der Generation könnte der Preis der entscheidende Indikator für den Erfolg sein. Vielleicht sogar mehr als Exklusives. Noch nie gab es eine grössere Vielfalt an Spezifikationen, Funktionen und Preispunkten als in dieser Generation. Es wird faszinierend sein. Jemand sollte ein Buch schreiben.“

Ob Penello mit seinen Aussagen Recht behalten wird, werden die kommenden Monate zeigen.

