Rocket League: Feiert seinen fünften Geburtstag – Großes Update in Arbeit

Im nächsten Monat feiert der Multiplayer-Hit "Rocket League" seinen mittlerweile fünften Geburtstag. Passend dazu kündigten die Entwickler von Psyonix ein Anniversary-Event sowie die laufenden Arbeiten an einem großen neuen Update an.

"Rocket League" wird fünf Jahre alt.

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die Entwickler von Psyonix darauf hin, dass der hauseigene Multiplayer-Titel „Rocket League“ im nächsten Monat seinen fünften Geburtstag feiert.

Seinen Einstand feierte „Rocket League“, das spielerisch an eine Art Fußball mit Autos erinnert, im Juli 2015 auf dem PC sowie der PlayStation 4. In den weiteren Jahren folgten zudem Umsetzungen für den Mac, die Xbox One und Nintendos Switch. Gefeiert wird der fünfte Geburtstag von „Rocket League“ unter anderem mit einem passenden Anniversary-Event, das in Kürze an den Start gebracht wird.

Weiteres großes Update in Arbeit

Gleichzeitig kündigten die Macher von Psyonix an, dass sich die Spieler in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 auf zahlreiche neue Inhalte freuen dürfen. Beispielsweise wird derzeit an einem großen Update gearbeitet, das für eine Veröffentlichung im Sommer vorgesehen ist und einem Schwung frischer Inhalte den Weg in „Rocket League“ ebnen wird. Weitere Details zu diesem Thema werden laut Psyonix zu gegebener Zeit folgen.

Das Studio dazu: „Aktuell arbeiten wir an einem umfangreichen neuen Update zu Rocket League, das im Laufe des Sommers veröffentlicht wird. Obwohl wir noch nicht ganz so weit sind, alles über das Spiel zu verraten, solltet ihr in den nächsten Monaten auf der Hut sein. Wir freuen uns jedoch bekannt zu geben, dass wir das fünfte Jubiläum von Rocket League mit einem zweiwöchigen Event feiern werden, das Ende dieses Monats mit zeitlich begrenzten Modi und Items im Event-Store beginnt.“

Die Inhalte des Jubiläum-Events werden laut den Entwicklern in den nächsten Wochen vorgestellt.

