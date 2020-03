Rocket League: Neuer Rekord für gleichzeitig aktive Spieler

Psyonix hat eine Erfolgsmeldung auf Twitter veröffentlicht und damit bekannt gegeben, dass ein neuer Rekord für die gleichzeitig aktiven Spieler aufgestellt wurde. Vermutlich aufgrund der weniger erfreulichen Umstände, dass an zahlreichen Orten Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Coronavirus in Kraft sind, hat „Rocket League“ zeitweise die Marke von 500.000 gleichzeitigen Spielern erreicht.

Die Erfolgsmeldung hat der Co-Studio-Chef Corey Davis von Psyonix auf Twitter geteilt. Davis reagierte damit auf einen Tweet eines Twitter-Nutzers, in dem 120.000 gleichzeitige Spieler auf Steam für „Rocket League“ als neuer Rekord für die Plattform dargestellt wurden.

Der Entwickler bestätigte in seinem Tweet, dass sich der neue Rekord für gleichzeitige Spieler bei 485.000 eingependelt hat. Der kurzzeitige Spitzenwert lag sogar bei 548.000 gleichzeitig aktiven Spielern über alle Plattformen hinweg.

Wie sich die Spieler auf die verschiedenen Plattformen PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC aufschlüsseln ist allerdings nicht bekannt.

We almost got to 500k across platforms! pic.twitter.com/ArCPKJjx3Q

— Corey Davis (@mrcoreydavis) March 25, 2020