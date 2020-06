PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche mit Hunting Simulator 2 und mehr

In dieser Woche finden neue Titel den Weg in den PlayStation Store. Freuen dürft ihr euch unter anderem über den "Hunting Simulator 2" oder das Science-Fiction-Rennspiel "Star Wars Episode I: Racer".

Der "Hunting Simulator 2" erscheint diese Woche für die PS4.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog stellte Sony Interactive Entertainment am Abend die Inhalte vor, denen in dieser Woche der Weg in den PlayStation Store geebnet wird.

Unter den Neuerscheinungen der Woche befindet sich unter anderem der Arcade-Racer „Star Wars Episode I: Racer“, der sich in der Vergangenheit gleich mehrfach verschob. Ebenfalls in den nächsten Tagen erscheint der „Hunting Simulator 2“, der laut offiziellen Angaben mit einer abwechslungsreichen Flora und Fauna sowie sich realistisch verhaltenden Tieren Lust auf die virtuelle Jagd machen wird.

An ein jüngeres Publikum hingegen richtet sich „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom“. Anbei die offizielle Übersicht über alle Titeln, die in den kommenden Tagen im PlayStation Store erhältlich sein werden.

PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche in der Übersicht

Assetto Corsa Competizione — PS4 — erscheint am 23. Juni

Bounty Battle — PS4 — erscheint am 25. Juni (Nur in Europa)

Coaster — PS4 — erscheint am 22. Juni (Nur in Amerika)

Conan Chop Chop — PS4 — erscheint am 23. Juni (Nur in Europa)

Covert — PS4 — erscheint am 23. Juni (Nur in Europa)

Firefighters: Airport Heroes — PS4 — erscheint am 24. Juni (Nur in Amerika)

Hunting Simulator 2 — PS4 — erscheint am 25. Juni (Nur in Europa)

Jump, Step, Step — PS4 — erscheint am 22. Juni (Nur in Europa)

Indiecalypse — PS4 — erscheint am 26. Juni (Nur in Amerika)

Little Town Hero — PS4 — erscheint am 23. Juni (Nur in Amerika)

Mad Runner — PS4 — erscheint am 23. Juni (Nur in Amerika)

Octonaut — PS4 — erscheint am 23. Juni (Amerika), 24. Juni (Europa)

Pancake House — PS4 — erscheint am 23. Juni (Nur in Europa)

Pawarumi — PS4 — erscheint am 24. Juni (Nur in Europa)

Party Pumper — PS4 — erscheint am 25. Juni (Nur in Europa)

Pushy and Pully in Blockland — PS4 — erscheint am 24. Juni (Amerika), 26. Juni (Europa)

Rugby Challenge 4 — PS4 — erscheint am 24. Juni (Nur in Europa)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated — PS4 — erscheint am 23. Juni (Nur in Europa)

Star Wars Episode I: Racer — PS4 — erscheint am 23. Juni

Super Toy Cars 2 — PS4 — erscheint am 26. Juni

A Summer With the Shiba Inu — PS4 — erscheint am 24. Juni

Tower of Time — PS4 — erscheint am 23. Juni (Amerika), 24. Juni (Europa)

Ultracore — PS4 — erscheint am 23. Juni (Amerika), 26. Juni (Europa)

