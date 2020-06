Tales of Arise: Die Auswirkungen von Corona – Rollenspiel auf 2021 verschoben

Wie Bandai Namco Entertainment einräumte, wird das Japano-Rollenspiel "Tales of Arise" nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Stattdessen führten die Auswirkungen des Coronavirus dazu, dass nun erst 2021 mit dem Release zu rechnen ist.

"Tales of Arise" erscheint erst 2021.

Mit „Tales of Arise“ sollte die langlebige Japano-Rollenspiel-Serie in diesem Jahr eigentlich in die nächste Runde gehen und sowohl technisch als auch spielerisch einen großen Schritt nach vorne machen.

Dazu wird es allerdings nicht mehr kommen. Wie der verantwortliche Publisher Bandai Namco Entertainment in einem aktuellen Statement einräumte, wird sich „Tales of Arise“ auf das kommende Jahr verschieben. Als entscheidenden Faktor nannte das Unternehmen den Ausbruch des Coronavirus und den damit verbundenen Umzug in das Home-Office, der Teile der Entwicklung verzögerte.

Die Entwickler benötigen mehr Zeit

Laut dem für „Tales of Arise“ verantwortlichen Produzenten Yusuke Tomizawa hätten die Entwickler alles menschenmögliche unternommen, um die Verzögerungen durch die COVID-19-Krise zu minimieren und die internen Arbeitsprozesse entsprechend anzupassen. Trotz allem kristallisierte sich schnell heraus, dass es nicht möglich sein wird, „Tales of Arise“ rechtzeitig fertigzustellen und dabei den angestrebten Qualitätsstandard zu erreichen.

Daher benötigen die kreativen Köpfe hinter „Tales of Arise“ schlichtweg noch etwas mehr Zeit, um ihr neues Werk in der gewünschten Form zu veröffentlichen. Schließlich soll gewährleistet sein, dass mit „Tales of Arise“ das Rollenspiel ins Rennen geschickt wird, auf das die Fans der Reihe hoffen und dass ihnen „eine großartige Erfahrung beschert“.

„Tales of Arise“ befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung.

