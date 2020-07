Xbox Series X: Online-Event mit zahlreichen Enthüllungen frühestens Mitte Juli?

Vor einigen Tagen legte Sony Interactive Entertainment vor und stellte im Rahmen eines Online-Events die ersten First-Party-Titel vor, die sich für die PS5 in Entwicklung befinden.

Microsoft hält sich diesbezüglich noch bedeckt und kündigte bisher nur ein großes Online-Event an, das im Juli stattfinden und die First-Party-Produktionen aus dem Hause Microsoft in den Mittelpunkt rücken wird. Auch wenn kürzlich bestätigt wurde, dass intern an den finalen Inhalten des Events gearbeitet wird, ist nach wie vor unklar, wann dieses genau stattfinden wird.

Der offizielle Termin folgt in Kürze

Für frische Spekulationen sorgt in diesen Tagen Jez Corden von Windows Central, der sich bei Themen rund um Microsoft und die Xbox schon vor längerem als verlässliche Quelle einen Namen machte. Wie Corden zu verstehen gab, sollten wir nicht damit rechnen, dass das Online-Event Anfang Juli stattfindet. Stattdessen sollten wir eher Mitte des Monats mit der Veranstaltung rechnen.

Woher Corden seine Informationen bezogen haben möchte, verriet er nicht. Microsoft selbst wollte die Angaben von Cohen bisher zwar nicht bestätigen, ließ in der vergangenen Woche allerdings durchklingen, dass der Termin des Online-Events in den kommenden Tagen enthüllt wird.

Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden. Die Xbox Series X wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin im Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen.

Update: Mit VentureBeat-Redakteur Jeff Grubb und Tom Warren von The Verge schlagen zwei weitere bekannte Quellen in die gleiche Kerbe und weisen darauf hin, dass das große Online-Event zu Xbox Series X wohl in der Woche des 20. Juli 2020 stattfinden wird.

the eternal mess pic.twitter.com/dT06ApMOA2 — talkin' bout Grubbsnax (@JeffGrubb) June 30, 2020

Microsoft is sure gonna have a busy week of July 20th. It’s Microsoft’s Inspire partner conference that week and Xbox time 🎮 🕴 — Tom Warren (@tomwarren) June 30, 2020

