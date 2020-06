Xbox Series X: Am Juli-Event wird fieberhaft gearbeitet – Weitere Details in Kürze

Die Xbox Series X erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Während Sony Interactive Entertainment in diesem Monat Nägel mit Köpfen machte und die ersten Spiele der PS5 vorstellte, wird sich die Xbox-Community noch ein wenig in Geduld üben müssen.

Wie Microsoft bereits vor ein paar Wochen bekannt gab, wird im Laufe des Monats Juli ein groß angelegtes Online-Event stattfinden. Im Zuge der Veranstaltung sollen nicht nur weitere Details zur Hardware und zum Service der Xbox Series X genannt werden. Darüber hinaus möchte das Redmonder Unternehmen hinsichtlich der Spiele in die Vollen gehen und verdeutlichen, woran die verschiedenen Mitglieder der Xbox Game Studios derzeit arbeiten.

Weitere Details in den kommenden Tagen?

Da wir mittlerweile Ende Juni haben und sich der Monat Juli mit großen Schritten nähert, werden die Fans natürlich langsam ungeduldig. Schließlich ist weiterhin unklar, wann das besagte Online-Event im Endeffekt stattfinden wird. Allem Anschein nach könnte der Termin aber schon in den kommenden Tagen enthüllt werden.

Laut Xbox-Marketing-Director Aaron Greenberg, der für die Planung des Events verantwortlich ist, wurde in dieser Woche ein internes Meeting einberufen, in dem noch einmal über die Inhalte und die geplanten Präsentationen gesprochen wird. Derzeit werde fieberhaft an der Fertigstellung des Events gearbeitet. Konkrete Details ließ sich Greenberg aber leider nicht entlocken.

Allerdings wies der offizielle Xbox-Kanal auf Twitter darauf hin, dass diese schon „in Kürze“ folgen werden. Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

We’ll have more info about next month’s digital event soon! — Xbox (@Xbox) June 23, 2020

