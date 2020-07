Shadow Warrior 3: Enthüllung kommende Woche? Teaser-Tweet veröffentlicht

Pssssst! Der Teaser-Trailer wird vorbereitet.

Es scheint, dass „Shadow Warrior 3“ in greifbare Nähe rückt. Während die offizielle Ankündigung noch aussteht, wurde der offizielle Twitter-Account der Reihe wiederbelebt. Nach mehr als sechs Monaten tauchte dort erstmals wieder ein Tweet auf.

Und der Tweet lässt die Hoffnung aufkommen, dass es in Kürze zu einer einschlägigen Ankündigung kommt. Denn begleitet wird er von einer Grafik, auf dem ein Schild mit den folgenden Worten abgebildet ist: „Teaser-Trailer – Dreharbeiten im Gange – Ruhe bitte!“

Enthüllung kommende Woche?

Nun braucht es keine hellseherischen Fähigkeiten, um erahnen zu können, dass irgendwann in den kommenden Tagen oder Wochen ein Teaser-Trailer für einen bislang unangekündigten Teil der „Shadow Warrior“-Serie enthüllt wird.

Und auch das „Wann?“ dürfte bereits geklärt sein. Devolver Digital gab vor ein paar Tagen bekannt, dass in der kommenden Woche die Devolver Direct 2020 ausgestrahlt wird. Sie startet am 11. Juli 2020 um 21 Uhr. Da das Unternehmen die Publishing-Rechte besitzt, dürfte es keine allzu große Überraschung sein, wenn „Shadow Warrior 3“ – oder wie der Titel auch heißen mag – im Zuge des besagten Events angekündigt wird.

„Shadow Warrior 2“, das 2017 auf den Markt kam, wurde von den Spielern und der Presse ganz ordentlich aufgenommen. Der Metsacore liegt bei 72 (PS4-Version), während die User den Titel im Schnitt mit einer 7.1 bewerteten.

In „Shadow Warrior 2“ waren die Spieler in der Rolle des Söldners Lo Wang bestrebt, das drohende Ende der Welt abzuwenden. Dämonische Legionen fielen zuvor in die Welt ein, was Lo Wang erneut zu seinen Schusswaffen und Schwertern greifen ließ, um die Welt vor dem endgültigen Untergang zu bewahren. Weitere Meldungen zu diesem Teil findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

