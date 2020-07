The Crew 2: „Summer in Hollywood“ erscheint morgen – Trailer & Details

Mit "Summer in Hollywood" erscheint am morgigen Mittwoch das nächste große Content-Update zu "The Crew 2". Einen passenden Trailer und die nötigen Details gibt es schon heute.

"The Crew 2" bekommt in dieser Woche neue Inhalte spendiert.

Wie Ubisoft bekannt gab, darf sich die Community des Rennspiels „The Crew 2“ bereits am morgigen Mittwoch auf neue Inhalte freuen.

Die Rede ist vom „Summer in Hollywood“ genannten Content-Update, das für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht wird. Zu den exklusiven Inhalten, denen mit „Summer in Hollywood“ der Weg in „The Crew 2“ geebnet wird, gehören unter anderem 24 namhafte neue Fahrzeuge ausgewählter Hersteller – darunter der Koenigsegg One 2014 (Hypercar), der Porsche 911 Carrera 4S 2020 (Street Race) oder der DeLorean DMC-12 1981 (Street Race).

Wöchentliche Content-Drops und mehr versprochen

Hinzukommen 48 kosmetische Gegenstände, die von den Spielern gewonnen und genutzt werden können, um die eigenen Fahrzeuge optisch aufzupeppen. Neben regelmäßigen Content-Drops bereichert „Summer in Hollywood“ „The Crew 2“ durch wöchentliche Summit-Rennen. Einmal im Monat haben ambitionierte Spieler zudem die Möglichkeit, an einem Premium-Live-Summit teilzunehmen, in dem sich nur die besten Fahrer miteinander messen.

Zum Thema: The Crew 2: Neues Feature „Hobbies“ steht bereit – Trailer & Details

Auch das namensgebende Thema „Hollywood“ wird natürlich nicht zu kurz kommen. Hier versprechen die Entwickler exklusive Events, mit denen es den Spielern von „The Crew 2“ ermöglicht wird, in ihre liebsten Hollywood-Erinnerungen einzutauchen und an Events teilzunehmen, mit denen einigen der bekanntesten Universen Tribut gezollt wird.

Anbei der offizielle Trailer zum morgigen Start von „Summer in Hollywood“.

