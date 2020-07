Elden Ring: Unbestätigte Details aufgetaucht – Neuer Trailer noch diesen Monat?

Heute erreichten uns unbestätigte Details zum düsteren Action-Rollenspiel "Elden Ring". Darüber hinaus wird berichtet, dass uns möglicherweise noch in diesem Monat ein neuer Trailer zum kommenden Projekt von From Software ins Haus stehen könnte.

"Elden Ring": Erscheint das Rollenspiel auch für die PS5?

Aktuell arbeiten die „Dark Souls“-Macher von From Software am düsteren Rollenspiel „Elden Ring“, um das es in den vergangenen Monaten leider recht still wurde.

Erst heute erreichten uns unbestätigte Details zu „Elden Ring“, die vermuten lassen, dass sich die Macher von From Software spielerisch bis zu einem gewissen Grad an der „Dark Souls“-Reihe orientieren. Beispielsweise ist die Rede davon, dass wie gehabt auf einen auswählbaren Schwierigkeitsgrad verzichtet wird. Stattdessen soll den Spielern einmal mehr ein knackiges Abenteuer geboten werden, dass für das entsprechende Belohnungsgefühl sorgt, wenn ein zunächst unschaffbar erscheinender Abschnitt erfolgreich gemeistert wurde.

Wandelt das Rollenspiel auf den Pfaden von Dark Souls 3?

Spielerisch soll sich das grundlegende Konzept vor allem an „Dark Souls 3“ orientieren. Allerdings sind auch Features aus „Sekiro: Shadows Die Twice“ an Bord – darunter der dedizierte Sprung-Button. Genau wie es bereits in den „Dark Souls“-Abenteuern der Fall war, wird laut den unbestätigten Gerüchten auch in „Elden Ring“ die Möglichkeit geboten, seinen Charakter frei zu entwickeln. Allerdings wird es im Gegensatz zu „Dark Souls“ keine auswählbaren Charakter-Klassen geben.

Mit einem Blick auf die Spielwelt wird ergänzt, dass ihr in „Elden Ring“ insgesamt fünf Königreiche erkundet, die jeweils mit einem mächtigen Boss versehen wurden. Geboten wird dabei ein flüssiger Tag- und Nachtwechsel, der dafür sorgt, dass die Gegner in der Nacht stärker sind, als es am hellen Tag der Fall ist. Hinzukommen zwölf kleinere Bosse, ein Geisterpferd zur Fortbewegung sowie ein traditionelles System zum Ausruhen und Verbessern des Charakters.

Abschließend heißt es, dass wir uns noch in diesem Monat auf einen neuen Trailer zu „Elden Ring“ freuen dürfen. Dieser soll im Rahmen von Microsofts Online-Event am 23. Juli 2020 präsentiert werden, was dafür sprechen könnte, dass das Rollenspiel auch für die PS5 und die Xbox Series X veröffentlicht wird. Beachtet aber bitte, dass die aktuellen Gerüchte um „Elden Ring“ bisher nicht von offizieller Seite kommentiert oder gar bestätigt wurde.

