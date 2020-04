Elden Ring: Insider stellt eine spannende und vielseitige Lore in Aussicht

Aktuell arbeitet das japanische Studio From Software am ambitionierten Rollenspiel "Elden Ring". Wie ein für gewöhnlich gut informierter Insider in Erfahrung gebracht haben möchte, dürfen sich die Spieler auf eine spannende und vielseitige Lore freuen.

Bekanntermaßen arbeiten die „Dark Souls“-Macher von From Software aktuell an ihrem neuen Projekt „Elden Ring“, das in Zusammenarbeit mit dem „Game of Thrones“-Autoren George R.R. Martin entsteht.

Wie bereits vor einer Weile bekannt gegeben wurde, wird George R.R. Martin für die Lore von „Elden Ring“ verantwortlich sein. Geht es nach dem als verlässliche Quelle bekannten Insider „Omnipotent“, dann wird vor allem die Lore von „Elden Ring“ spürbar vom Mitwirken des gefeierten Autoren profitieren und den Spielern eine vielseitige und spannende Handlung bescheren. Darüber hinaus soll auch die Welt von „Elden Ring“ an sich zahlreiche Geschichten erzählen.

Der Umfang der Lore legte gegenüber früheren Projekten zu

„Was den Elden Ring selbst betrifft. Ich denke, es ist mein bisheriges Lieblingskonzept und es ist in einer Reihe von Aspekten tief mit der Welt selbst verbunden“, so der Insider, der unter anderem einen Vergleich mit der „Dark Souls“-Reihe zieht und darauf hinweist, dass der namensgebende Ring den Zustand der Welt widerspiegelt und sich maßgeblich auf die Geschehnisse in der Welt von „Elden Ring“ auswirkt.

„Um eine Parallele zu unserer Welt zu ziehen. Wir haben Dinge wie den Mond, unser Magnetfeld, unsere Atmosphäre. All diese Dinge spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben auf der Erde, die unserer Existenz so innewohnt, dass die Entfernung eines oder aller dieser Dinge den Planeten und alles Leben auf ihm verändern würde. Der Mond hat einen Einfluss auf das Tierleben und wird verwendet, um das Verhalten verschiedener Arten sowie die Gezeiten zu steuern. Früher wurde er verwendet, um den Verlauf langer Zeiträume zu messen.“

Ein Ring und seine Auswirkungen

„Ich sollte nicht erklären müssen, warum unsere Atmosphäre wichtig ist, und wenn ihr weitere Beweise benötigt, schaut euch einfach den Mars an. Aber warum ist das relevant? Da der Elden Ring eine fundamentale Kraft dieser Welt in dieser Größenordnung ist und sein Verlust zwar nicht buchstäblich alles Leben vom Planeten gewischt hat, hatte er eine Reihe aufregenderer fantastischer Auswirkungen auf die Welt“, heißt es weiter.

„Was passiert, wenn die Barriere fällt und all die schlimmsten und unvorstellbaren Dinge, die er fernhielt, sich einen Weg bahnen? Wenn jemand, den Sie einmal kannten, zu etwas wird. Wenn die Existenz selbst und alles in und um sie herum einfach nicht mehr wie beabsichtigt funktioniert. Sein Einfluss ist in alles eingedrungen – im Guten wie im Schlechten – und ihr könnt die Auswirkungen davon sehen.“

Wann „Elden Ring“ im Endeffekt für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht wird, ist weiter unklar.

