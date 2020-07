Rocket Arena: Frischer Trailer stellt die Karten des Crossplay-Shooters vor

In der kommenden Woche wird der Crossplay-Shooter "Rocket Arena" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Schon heute werden die Karten des Shooters in einem neuen Trailer vorgestellt.

"Rocket Arena" erscheint nächste Woche.

In der kommenden Woche veröffentlichen die Entwickler von Final Strike Games in Zusammenarbeit mit Electronic Arts den Multiplayer-Shooter „Rocket Arena“.

Schon heute stellten die beiden Firmen einen neuen Trailer bereit, in dem uns ein genauerer Blick auf die unterschiedlichen Karten, auf denen die Feuergefechte von „Rocket Arena“ ausgetragen werden, ermöglicht wird. Den besagten Trailer haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Crossplay-Unterstützung auf allen Plattformen

„Rocket Arena“ wird am kommenden Dienstag, den 14. Juli 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht und auf allen Plattformen eine Crossplay-Unterstützung bieten. „Rocket Arena“ bietet Feuergefechte nach dem Muster „3 vs. 3“ und soll vor allem mit seinem rasanten Spielablauf für frischen Wind im Genre sorgen.

Zum Thema: Rocket Arena: Explosiver 3-vs-3-First-Person-Shooter angekündigt – Trailer und Details

„In der Welt der Raketen warten noch viele andere Orte darauf, entdeckt zu werden. Erfahrene Touristen bereiten sich natürlich auf ihre Reisen in ferne Welten vor. Also sieh dir den Trailer an, besuche unsere Website und plane deinen Aufenthalt. Und das Beste: In Saison 1 und danach folgen noch viele weitere Karten“, heißt es von offizieller Seite weiter.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Rocket Arena