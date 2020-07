Assassin’s Creed Valhalla: Soundtrack, Roman und mehr angekündigt

Wie Ubisoft bekannt gab, wird die Hintergrundgeschichte von "Assassin’s Creed Valhalla" über verschiedene Medien erzählt. So kündigte das Unternehmen unter anderem einen Roman, einen Comic und einen offiziellen Soundtrack an.

"Assassin’s Creed Valhalla" erscheint im November 2020.

Am gestrigen Sonntag Abend nutzte Ubisoft das hauseigene Ubisoft Forward-Event, um ein ausführliches neues Gameplay-Video zu „Assassin’s Creed Valhalla“ zu präsentieren.

Darüber hinaus nahm das Unternehmen gleich mehrere Ankündigungen vor und gab bekannt, dass die Hintergrundgeschichte des Wikinger-Abenteuers über mehrere Medien erzählt werden soll. Unter anderem wurde der „Geirmunds Saga“ genannte Roman angekündigt, der in der Welt von „Assassin’s Creed Valhalla“ angesiedelt ist und aus der Feder des Romans Matthew J. Kirby stammt.

Weitere Geschichten aus der Welt von Assassin’s Creed Valhalla

Die Geschichte von „Geirmunds Saga“ dreht sich laut offiziellen Angaben um den Charakter Geirmund Hellskin, einen Mann, der sich voller Entschlossenheit als Wikinger beweisen möchte, und einem Krieger, der sich der Armee König Guthrums anschließt, um für die Invasion Englands zu kämpfen. Das Titelcover, für das der koreanische Künstler Jung Gi Kim verantwortlich ist, soll Ende des Monats vorgestellt werden.

In Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics wird Ubisoft unter dem Namen „Song of Glory“ einen offiziellen und dreiteiligen Comic zu „Assassin’s Creed Valhalla“ veröffentlichen. Die erste Episode erscheint am 21. Oktober 2020 und erzählt die Vorgeschichte des Spiels. Die Handlung von „Song of Glory“ wurde von Cavan Scott verfasst, während die Grafiken von Martin Tunica und Michael Atiyeh stammen.

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Eure Entscheidungen haben weitreichende Folgen

Mit „Die Kunst von Assassin’s Creed Valhalla“ wird auch ein offizielles Artbook angeboten, das pünktlich zum Release des Spiels im November 2020 erhältlich und ein Bestandteil der Deluxe-Edition sein wird. Geboten werden Eindrücke aus der Entwicklung des Wikinger-Abenteuers und eine Vielzahl ausgewählter Artworks.

Den Schlusspunkt unter die Ankündigungen setzt der offizielle Soundtrack zu „Assassin’s Creed Valhalla“, zu dem Ubisoft ausführt: „Eine EP mit sieben Songs aus dem offiziellen Soundtrack, mit Originalkompositionen von Jesper Kyd, Sarah Schachner und einem Originalsong von Einar Selvik, können ab dem 17. Juli auf Spotify angehört und auf iTunes erworben werden. Spotify Pre-Save und iTunes Pre-Order sind ab sofort verfügbar.“

Der komplette Soundtrack wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Valhalla