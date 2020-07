Assassin’s Creed Valhalla: Eure Entscheidungen haben weitreichende Folgen

In der Kampagne von "Assassin's Creed Valhalla" werdet ihr immer wieder vor wichtigen Entscheidungen stehen. Wie es seitens der verantwortlichen Entwickler heißt, haben eure Entscheidungen weitreichende Folgen auf die Geschichte und die Spielwelt an sich.

"Assassin's Creed Valhalla" erscheint im November 2020.

Am gestrigen Sonntag Abend nutzte Ubisoft das hauseigene Ubisoft Forward-Event, um uns einen ausführlichen Blick auf „Assassin’s Creed Valhalla“ zu ermöglichen.

Ergänzend dazu verlor der Assistant-Level-Design-Director Laurence Letalien in einem Interview ein paar Worte über das Wikinger-Abenteuer. Dabei hob er die Geschichte hervor und wies darauf hin, dass die Spieler in „Assassin’s Creed Valhalla“ immer wieder vor wichtige Entscheidungen gestellt werden. Diese sollten laut Letalien keineswegs leichtfertig getroffen werden, da sie mitunter spürbaren Einfluss auf ganze Regionen der Spielwelt haben können.

Nehmt den weiteren Verlauf der Geschichte in die Hand

Letalien dazu: „Es wird definitiv Gebiete oder Sagen geben, in denen sich deine Entscheidungen bemerkbar machen werden. Folgendes Beispiel: Wenn du jemanden tötest, wer wird danach die Macht übernehmen? Wer wird nach ihm die Macht übernehmen? Es gibt Entscheidungen, die den weiteren Verlauf der Welt beeinflussen können. Ich kann nicht allzu sehr ins Detail gehen, weil ich es nicht spoilern will, aber die Spieler werden dazu in der Lage sein.“

Und weiter: „Es ist abhängig davon, in welchem der Gebiete du dich befindest. Aber die Sache ist die: Nehmen wir an, du befindest dich in einem der Territorien wie im Osten von England. Hast du diese Saga abgeschlossen, kehrst du zu deiner Siedlung zurück. Möglicherweise wirkt sie sich auf dein Volk aus, vielleicht wirkt sie sich auf die Welt selbst aus, auf England selbst. Wer wird zum Beispiel der Anführer? Du hast die politischen Entscheidungen, die du zu treffen hast. Diese Entscheidungen ergeben also einen Sinn.“

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird am 17. November 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Googles Streaming-Dienst Stadia veröffentlicht. Darüber hinaus befinden sich Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 in Entwicklung.

