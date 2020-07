Street Power Football: Neuer Gameplay-Trailer präsentiert den Street Power-Modus

Trickst euch bis zum Tor.

Die Verantwortlichen von SFL Interactive und Maximum Games präsentieren uns einen neuen Gameplay-Trailer zu dem kommenden „Street Power Football“, das im vergangenen Mai für die Konsolen und den PC angekündigt wurde. Somit kann man bereits einen Eindruck von dem „Street Power“-Modus erhalten, in dem jeder Spieler individuelle Superkräfte besitzt. Dadurch können sie sowohl ihre Balltricks als auch ihre Trefferchancen aufwerten.

Superkräfte im Straßenfußball

Des Weiteren werden im „Street Power“-Modus zahlreiche Gegenstände zur Verfügung stehen, die per Zufall auf dem Spielfeld auftauchen und durch Tritte in Bewegung versetzt werden können. Unter anderem können die Spieler Fähigkeiten wie den Air Jump, den Worm Hole oder den Shield verwenden. Somit sing Super-Volleys in der Luft, teleportierende Pässe und mehr ein Bestandteil des Spiels sein.

In dem Arcade-Straßenfußball-Spiel wird man in sechs verschiedenen Spielmodi antreten können. Neben Freestyle werden unter anderem 3v3 Street Football, Trick Shot und Panna Cage-Kämpfe geboten. Im lokalen Mehrspieler kann man wiederum mit bis zu vier Spielern kicken, wobei auch Online-Teamplay verwendet werden kann.

„Street Power Football“ soll am 25. August 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) veröffentlicht werden. Sollten weitere Nachrichten zum Spiel erscheinen, lassen wir euch davon wissen.



