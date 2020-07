Modern Warfare & Warzone: Neues Playlist-Update – Vorschau auf die Änderungen und Neuerungen

Auch in dieser Woche nimmt sich Infinity Ward dem Shooter "Call of Duty Modern Warfare" an und bringt Abwechselung hinein. Gleiches gilt für den Battle-Royale-Part "Warzone".

In "3vs3 Gunfight Snipers Only" stehen Scharfschützengewehre im Fokus.

Infinity Ward hat auf dem offiziellen Blog des Publishers Activision Details zum neusten Playlist-Update für „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ veröffentlicht.

Diesen lässt sich unter anderem entnehmen, dass im Mehrspieler-Part des Shooters der Modus „3vs3 Gunfight Snipers Only“ zurückkehrt. In dieser Spielvariante seid ihr mit einem Scharfschützengewehr unterwegs und stellt damit eure Fähigkeiten auf die Probe. Laut Infinity Ward solltet ihr euch vor verräterischen Reflexionen in Acht nehmen.

Außerdem könnt ihr euch im Party-Modus „Ground War Reinfected“ austoben. Darin kämpft ihr bis zum Ablauf der Zeit ums Überleben. „Zieht Waffen mittlerer Reichweite in Betracht, um Feinde aus der Ferne abzuwehren. Oder setzt auf eine tödliche Nahkampf-Option, um euch an die Gegner heranzuschleichen“, so die Macher.

Außerdem könnt ihr in „Call of Duty Modern Warfare“ einmal mehr Shoot the Ship im 24/7-Format spielen. Im Battle-Royale-Shooter „Warzone“ warten die BR Solos, Trios, Duos sowie Quads und Plunder Quads auf euch. Am Wochenende steht ergänzend die Playlist „Duos Stimulus“ zur Verfügung. Mit genügend Geldmitteln werdet ihr nach eurem virtuellen Tod sofort wieder in das Match zurückgebracht, was Kämpfe im Gulag überflüssig macht.

Neue Bundles im Store

Zudem könnt ihr ab dieser Woche für „Modern Warfare“ und „Warzone“ neue Bundles erwerben. Dazu zählt unter anderem das „Earth Expeditionary Force“-Paket, mit dem Charly einen neuen Look bekommt. Enthalten sind ein „Outrider“-Skin und die legendäre Colonial Standard LMG. Das Bundle umfasst außerdem eine Uhr, einen Waffenanhänger, eine Caling Card und ein Emblem.

Mit dem „Racing Series: Mach 8“-Bundle erwarten euch wiederum Baupläne für die Autoclave SMG und Winner’s Circle Handgun. Obendrauf packen die Macher zwei Vehikel-Skins für „Warzone“. Außerdem erhaltet ihr die „Start Your Engines“-Fahrzeughupe, die einen Renn-Countdown-Sound ertönen lässt.

Zum Thema

Das war noch nicht alles: Heute um 19 Uhr startet in „Modern Warfare“ und „Warzone“ ein Tier-Sale. Im Zuge dessen lassen sich einzelne Battle-Pass-Stufen für 100 COD-Punkte erwerben, was euch eine Ersparnis von 50 Punkten beschert. Enden soll der Sale am 27. Juli 2020.

Die komplette Vorschau findet ihr auf der offiziellen Seite. Zum Release des neuen Playlist-Updates dürften die vollständigen Patchnotes mit sämtlichen Änderungen folgen.

