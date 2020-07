Call of Duty 2020: Hinweise auf Kampagnen-Missionen und MP-Maps

"The Red Door" ist sowohl im PlayStation Store als auch im Xbox Store aufgetaucht.

Activision lässt sich in diesem Jahr mit der Ankündigung des neuen „Call of Duty“ ungewöhnlich viel Zeit. Doch in den vergangenen Jahren war es ohnehin die Regel, dass kurz vor der Enthüllung eines neuen Spiels zahlreiche Leaks im Netz landeten. Und auch am Wochenende keimten vermeintliche Details aus.

Wir berichteten bereits über einen Eintrag zu „The Red Door“, der sowohl im PlayStation Store als auch im Xbox Store auftauchte. In Verbindung gebracht wird er mit einer Alpha zum neuen „Call of Duty“. Allein die Bezeichnung deutet an, dass euch das neue „Call of Duty“ in die Zeit des Krieges schicken wird.

Der Codename bezieht sich offenbar auf den Rolling-Stones-Song „Painted Black“. Er war bereits im Reveal-Trailer von „Black Ops 3“ im Einsatz und wird im Allgemeinen mit dem Vietnamkrieg in Verbindung gebracht. Denn er tauchte unter anderem im Film „Full Metal Jacket“ sowie in „NAM – Dienst in Vietnam“ auf.

Kampagnen-Missionen und Maps

Inzwischen warfen einige Dataminer einen genaueren Blick auf „The Red Door“ und wurden fündig. Genannt werden Namen zu Singleplayer-Missionen und Multiplayer-Maps. Denkbar ist jedoch, dass es sich dabei um Codenamen handelt:

Kampagnen-Missionen

K.G.B. (Russland)

Siege (Russland)

Yamantau (Russland)

Takedown (Nebenmission)

Tundra (Nebenmission)

Hub (Deutschland)

Hub 8 (Deutschland)

Stakeout (Deutschland)

Armada (Vietnam)

Prisoner (Vietnam)

Revolucion (Nicaragua)

Amerika (Russland)

Duga (Russland)

Multiplayer-Maps

Black Sea

Cartel

K.G.B.

Miami

Moscow

Satellite

Tank

Tundra

Darüber hinaus gibt es Verweise auf verschiedene „Zonen“ für eine mögliche neue Karte in „Warzone“:

Duga

Forest

Russia

Ski Slopes

Davon abgesehen wird „Call of Duty 2020“ mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen Zombie-Modus umfassen. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wann Activision „Call of Duty 2020“ offiziell ankündigen wird. Als möglicher Name tauchte bereits die Bezeichnung „Call of Duty: Black Ops CIA“ auf.

