Modern Warfare & Warzone: OK-Geste wegen Rassismus entfernt

Aus "Call of Duty Modern Warfare" wurde eine Geste entfernt, die in der Vergangenheit missbraucht wurde. Es handelt sich um das "OK"-Zeichen, was bei einigen Spielern zunächst für Verwunderung gesorgt haben dürfte.

"Modern Warfare" musste erneut Federn lassen.

Dass aus „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ hin und wieder Inhalte gestrichen werden, erleben die Spieler nahezu wöchentlich. In der Regel kommen gleichzeitig Neuerungen hinzu – beispielsweise Playlists. Doch beim neusten Schnitt traf es eine Geste, die wohl nicht mehr zurückkehren wird.

Activision und Infinity Ward haben sich offensichtlich dazu entschlossen, die „Ok“-Geste, bei der Daumen und Zeigefinger einen Kreis formen, aus dem Spiel zu nehmen. Im Vorfeld kamen Rassismusvorwürfe auf.

Neu ist die Geste natürlich nicht. Und mit Rassismus hat sie in der ursprünglichen Verwendung nicht viel zu tun. Beispielsweise signalisieren Taucher damit, dass bei ihnen alles in Ordnung ist. In der Küche wird mit dem Zeichen verdeutlicht, dass ein Gericht recht lecker schmeckt. Ihren Ursprung hat das Zeichen wohl im 17. Jahrhunderts.

Es begann mit einem Hoax

Doch wie kam es dazu, dass die „Ok“-Geste wegen Rassismus aus „Call of Duty Modern Warfare“ verbannt wurde? Es begann mit einem Hoax auf 4chan, der Medien und liberal denkende Menschen zu Überreaktionen und einer damit verbundenen Blamage verleiten sollte. Zu diesem Zweck wurde das Erkennungszeichen für „White Power“ nachgeahmt, indem drei Finger ein W formen, während Daumen und Zeigefinger ein P ergeben.

Letztendlich war der vermeintliche Scherz aber so erfolgreich, dass sich das Handzeichen tatsächlich in der rechten Szene etablierte, was Infinity Ward laut Eurogamer wohl dazu bewegte, die „Ok“-Geste sicherheitshalber aus dem Spiel zu nehmen.

+++ Call of Duty Modern Warfare: Beliebte Spielvariante wird offenbar dauerhaft freigeschaltet +++

Schon im September 2019 nahm die Anti-Defamation League (ADL) das „OK“-Zeichen in ihre Liste der Hass-Symbole auf, nachdem sich herausgestellt hatte, dass es von einigen als „aufrichtiger Ausdruck der weißen Vorherrschaft“ verwendet wurde.

Zum Thema

Während Infinity Ward bisher kein Statement zu diesem Thema herausgab, hat die Streichung der „OK“-Geste aus „Modern Warfare“ wahrscheinlich mit der anhaltenden Black Lives Matter-Bewegung zu tun. Der Entwickler brachte in den vergangenen Wochen Erklärungen in den Umlauf, in denen von einem härteren Vorgehen gegen Rassismus in „Call of Duty: Modern Warfare“ die Rede war. Auch wurde eine Black Lives Matter-Botschaft in das Spiel eingefügt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare