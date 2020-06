Call of Duty Modern Warfare: Beliebte Spielvariante wird offenbar dauerhaft freigeschaltet

Mit Call of Duty Modern Warfare" können Infinity Ward und Activision große Erfolge feiern.

In „Call of Duty Modern Warfare“ kann es mitunter sehr verwirrend zur Sache gehen. Mal werden neue Modi in die Rotation aufgenommen. Mal verschwinden sie wieder. Letztendlich wird für wöchentliche Playlist-Updates gesorgt.

Allerdings scheinen die Entwickler bestrebt zu sein, etwas mehr Kontinuität in den Shooter zu bringen. Über Twitter gab der Mehrspieler-Designer Joe Cecot auf Nachfrage bekannt, dass eine der beliebten Spielvarianten ein dauerhafter Bestandteil von „Call of Duty Modern Warfare“ werden soll. Es handelt sich um den Realismus-Modus.

Schon in der Beta spielbar

Der besagte Modus war ein früher Bestandteil des Shooters und auch in der Beta spielbar. Nach der Veröffentlichung wurde er häufig ein- und ausgewechselt und stand somit nicht die ganze Zeit zum Spielen zur Verfügung, was von vielen Fans nicht besonders positiv aufgenommen wurde. Immerhin zählt der Realismus-Mode, in dem das HUD ausgeschaltet wird und Treffer kritischer ausfallen, zu den populärsten Varianten.

It is our intention to add it to the filter 🙂 — Joe Cecot (@JoeCecot) June 24, 2020

Die Aussage von Mehrspieler-Designer Joe Cecot deutet an, dass die dauerhafte Freischaltung im Quick Play-Filter mit einem der kommenden Updates erfolgen könnte. Einzelheiten zur Planung lassen sich dem Tweet von Cecot nicht entnehmen.

Schon im Vorfeld sprach Cecot über ein größeres Update, dass irgendwann in der Halbzeit der aktuellen Season 4 veröffentlicht werden soll. Mit dabei sind unter anderem Balancing-Anpassungen in Bezug auf die Waffen. Ferner sollen in „Warzone“ Aktualisierungen an der Playlist-Benutzeroberfläche vorgenommen werden.

Zum Thema

In dieser Woche erfolgte das übliche Playlist-Update, in dessen Rahmen weitere Spielmodi freigeschaltet wurden. Auch neue Pakete wurden in den Store gepackt, sodass ihr beispielsweise die Dienste eines zusätzlichen Operators in Anspruch nehmen könnt. Details zum jüngsten Playlist-Update halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare