Call of Duty Warzone: Neuer Hinweis auf Spielmodi mit 200 Spielern

In Zukunft könnten sich mehr Spieler in Verdansk tümmeln. Die Spieleranzahl von "Call of Duty: Warzone" scheint laut neuesten Gerüchten im Laufe der vierten Season eine Aufstockung zu erhalten.

Captain Price steht im Fokus der vierten Season von "Call of Duty: Modern Warfare".

Activision und Infinity Ward veröffentlichten in der letzten Woche die neuen Inhalte der vierten Season für „Call of Duty: Modern Warfare“, sodass man sich zahlreiche neue Inhalte aus dem Battle Pass freischalten kann. Allerdings wurden auch eine neue Mehrspieler-Karte, neue Waffen und auch frische Spielmodi eingeführt.

Vor allem „Warzone“-Fans kommen aktuell mit „Warzone Rumble“ auf ihre Kosten, indem sie in diesem 100-Spieler-Team-Deathmatch an jeder Ecke Action erleben. Diese reduzierte Spieleranzahl stellt zwei Teams mit je 50 Soldaten gegenüber, um zu bestimmen, wer in Verdansk die sprichwörtlichen Hosen anhat.

Werden 200 Spieler in Verdansk für Chaos sorgen?

Allerdings wurde bereits seit längerer Zeit spekuliert, dass Infinity Ward das bisherige Maximum von 150 Spielern im Battle Royale anheben wird. Nun haben einige Spieler entsprechende Hinweise darauf gefunden. Einige Spieler der Free-to-Play-Variante von „Call of Duty: Warzone“ haben ein Bild entdeckt, das drei weitere Modi zu bestätigen scheint.

Demnach sollen „BR 200“, „Plunder 200“ und „BR Juggernaut“ ins Spiel kommen, sodass man sowohl den normalen Battle-Royale als auch Beutegeld mit 200 Spielern wird spielen können. Der Juggernaut-Modus wurde bereits in der Roadmap der vierten Season bestätigt, während Infinity Ward die Erhöhung der Spieleranzahl noch nicht offiziell bestätigte. In einem vorherigen Interview hatte man nur angedeutet, dass sie eines Tages kommen wird.

Somit wird die Zeit einmal mehr zeigen müssen, ob die neuen Varianten tatsächlich den Weg in die Warzone finden werden. Voraussichtlich würden sie im Laufe der vierten Season Einzug halten. Bis dahin kann man sich weiterhin mit Quads, Trios, Duos, Solos und weitere Modi mit insgesamt bis zu 150 Spielern beschäftigen.

Sobald Activision und Infinity Ward eine offizielle Ankündigung der 200-Spieler-Modi vornehmen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Weitere interessante Nachrichten zu „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ kann man auch in unserer Themenübersicht entdecken.

Yea pic.twitter.com/3rjuRqcpvy — DissolveGaming – gaming news and information (@DissolvexD) June 14, 2020

