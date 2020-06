Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Maßnahmen gegen Rassismus werden verschärft

Wie die Entwickler von Infinity Ward versprachen, sollen die Maßnahmen gegen Rassismus in "Call of Duty: Warzone" beziehungsweise "Call of Duty: Modern Warfare" verschärft werden. Unter anderem soll dafür gesorgt werden, dass zukünftig keine rassistischen Namen mehr durchrutschen.

Infinity Ward verstärkt die Maßnahmen gegen Rassismus.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in den USA wurden in den vergangenen Tagen Events wie die große Enthüllung der ersten PS5-Spiele und diverse Updates verschoben.

In einem kurzen Statement meldeten sich auch die Entwickler von Infinity Ward zu Wort und wiesen darauf hin, dass sich das US-Studio zukünftig noch engagierter gegen Rassismus in den hauseigenen Spielen einsetzen wird. In der Vergangenheit ging Infinity Ward bereits gegen rassistische oder homophobe Nicknamen in „Call of Duty: Modern Warfare“ und dem kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ vor.

Infinity Ward verspricht zusätzliche Maßnahmen

Schon jetzt werden Spieler mit rassistischen oder hassorientierten Nicknamen aus den beiden Shootern entfernt. Wie Infinity Ward anlässlich der Entwicklung in den USA versprach, sollen die entsprechenden Maßnahmen sowohl in „Call of Duty: Modern Warfare“ als auch „Call of Duty: Warzone“ verstärkt werden. Das von Infinity Ward verfolgte Ziel: Dafür zu sorgen, dass zukünftig im besten Fall keine rassistischen Namen oder Nachrichten mehr übersehen werden.

Zum Thema: Call of Duty Warzone: Playlist-Update lässt euch Duos spielen

„In unserem Spiel gibt es überhaupt keinen Platz für rassistische Inhalte“, so Infinity Ward. „Dies ist eine Bemühung, die wir mit dem Launch begonnen haben. Allerdings müssen wir bessere Arbeit leisten. Wir verhängen täglich Tausende von Verboten rassistischer und hassorientierter Namen. Aber wir wissen, dass wir mehr tun müssen – und das tun wir auch.“

„Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Modern Warfare“ sind für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare