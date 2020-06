Modern Warfare und Warzone: Playlist-Update mit Changelog verfügbar – Das ist neu

"Call of Duty"-Spieler können sich in neue Playlists stürzen.

Infinity Ward hat für „Call of Duty Modern Warfare“ und „Call of Duty Warzone“ das wöchentliche Playlist-Update veröffentlicht. Nachdem im Laufe der Woche eine Vorschau bereitgestellt wurde, über die wir gestern berichteten, folgte auf Twitter eine Liste der Playlist-Änderungen.

Im Mehrspieler-Modus von „Call of Duty Modern Warfare“ könnt ihr euch mit Realismus-Moshpit, Bodenkrieg zu Fuß (ohne Panzer) und „Alles oder nichts“ beschäftigen. Mit der zuletzt genannten Spielvariante erwartet euch ein Free-For-All-Modus, in dem ihr lediglich mit dem nötigsten Inventar startet. Dazu zählen ein Wurfmesser, eine leere Pistole und minimale Perks. Den Rest müsst ihr euch im Spielverlauf zusammensuchen.

Hinzu kamen Feuergefecht-Baupläne (3vs3 Gunfight mit zufälligen Bauplan-Waffen) sowie die neu eingeführte Lagerkoller-Playlist mit 10vs10-Gefechten. Letzere umfasst traditionelle 6vs6-Maps, die im neuen Modus mit mehr Spielern aufgesucht werden. Dazu schrieb Infinity Ward schon gestern: „Ihr werdet mehr Teamkollegen und mehr Gegner haben, also haltet die Kommunikation aufrecht und passt auf euch auf.“

Abgerundet wird die Aktualisierung von Konfrontation bzw. Face Off. Die Playlist verbindet laut Hersteller die strategische 3v3-Seite von „Gunfight“ mit dem Spaß und der frenetischen Natur der traditionellen Mehrspieler-Modi. Außerdem kehrt Beutegeld zurück. Der Standard-Plunder-Modus ersetzt die Blutgeld-Variante. Zudem könnt ihr Battle Royale Solos, Duos, Trios und Quads in Angriff nehmen.

Playlist-Update für Modern Warfare & Warzone

Darüber hinaus wurde das „Gaz Operator Bundle“ verfügbar gemacht, zu dem ihr nachfolgend einen kurzen Clip seht.

Another 141 member enters the fray.

Pick up the Gaz Operator Bundle in the store for #ModernWarfare and #Warzone. pic.twitter.com/aZ9ulOq568

— Call of Duty (@CallofDuty) June 23, 2020