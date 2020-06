Modern Warfare und Warzone: Playlist-Update der Woche – Ausblick und erste Details

In dieser Woche erwarten euch in "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone" einmal mehr Änderungen an den Playlists. Mit dabei sind der "All or Nothing"-Free-for-All-Modus, "Chaos 10v10" und "Face Off". Und mit Kyle "Gaz" Garrick betritt ein neuer Operator das Schlachtfeld.

Das neue Update wird wahrscheinlich heute Abend veröffentlicht.

Spieler von „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ werden auch in dieser Woche mit einem neuen Update bedacht. Und dank eines Blogeintrags von Infinity Ward steht in etwa fest, welche neuen Inhalte geplant sind. Wie gewohnt gilt: Die vollständigen Patchnotes bzw. der Changelog werden im Zuge der Veröffentlichung des neuen Updates nachgereicht.

Kommen wir zu den Neuerungen: Laut Infinity Ward wird im Mehrspieler-Modus von „Call of Duty Modern Warfare“ in dieser Woche „All of Nothing“ eingeführt. Damit erwartet euch ein Free-For-All-Modus, bei dem ihr nur mit der notwendigsten Ausrüstung an den Start geht. Dazu zählen ein Wurfmesser, eine leere Pistole und minimale Perks. Für alles andere müsst ihr plündern, während ihr euch auf 20 Kills hocharbeitet.

Chaos 10vs10 und Face Off

Hinzu kommt in dieser Woche in „Call of Duty: Modern Warfare“ der Spielmodus Chaos 10vs10. Die Moshpit-Playlist umfasst traditionelle 6vs6-Maps, die im neuen Modus mit mehr Spielern bevölkert werden – also jeweils zehn Spieler pro Seite. „Ihr werdet mehr Teamkollegen und mehr Gegner haben, also haltet die Kommunikation aufrecht und passt auf euch auf“, so Infinity Ward.

Die Face Off-Playlist verbindet wiederum die strategische 3v3-Seite von „Gunfight“ mit dem Spaß und der frenetischen Natur der traditionellen Mehrspieler-Modi. Enthalten sind Varianten von Domination, Kill Confirmed, Grind in einer Auswahl von Gunfight-Modi.



In „Call of Duty Modern Warfare“ erwarten euch auch in dieser Woche actionreiche Kämpfe.

Neue Bundles im Shop

Auch neu sind die obligatorischen Bundles: Sowohl in „Modern Warfare“ als auch „Warzone“ könnt ihr fortan den Operator Kyle „Gaz“ Garrick nutzen. Das dazugehörige „Gaz Operator“-Bundle umfasst einen Skin für den Soldaten und eine Herausforderung. Letztere hilft euch bei der Freischaltung zusätzlicher Skins. Zudem schaltet ihr die Waffen-Blaupausen Fair Brass und Tanker frei. Obendrauf gibt es die Hit Sticks, eine Blaupause der Kali Sticks.

Außerdem wird ab dieser Woche das Munchies-Bundle mit Blaupausen für das Delivery Boy SMG und die Order Up-Pistole freigeschaltet. Oder holt euch im Shop die Blaupausen für das Dynatron-LMG und das Uncertain Futures-SMG. Sie sind im „Megacity Menace“-Bundle enthalten.

Zum Thema

In „Call of Duty Warzone“ könnt ihr Battle Royale Solos, Duos, Trios und Quads meistern. Hinzu kommen Blutgeld-Quads und der Rumble-Modus (50vs50). In Infanterie-Ground War seid ihr auf der Promenade ohne Panzer unterwegs. Weitere Details zu den Neuerungen in „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ findet ihr im neusten Blogeintrag von Infinity Ward.

