Battlefield 6: Insider spricht von einem modernen Setting

Nachdem "Battlefield 5" zu seinen Wurzeln zurückkehrte, könnte der Nachfolger in der Gegenwart stattfinden. Das berichtete kürzlich ein Insider, der in der Vergangenheit schon öfter zuverlässige Informationen über die "Battlefield"-Reihe preisgegeben hat.

Über das neue „Battlefield“ ist bisher nur bekannt, dass es in der Entwicklung ist. Jetzt meldete sich der Informant Tom Henderson von Viral Junkies auf Twitter zu Wort, wo er von einem modernen Setting berichtete. Genauer schrieb er, dass man sich wegen dem Setting und der Ausrichtung auf das neue „Battlefield“ freuen solle. Darauf hat inzwischen der Autor und Game Designer Jeff Grubb reagiert, der die Aussage bestätigt. Man kann also vermuten, dass der neue Titel wieder in der Gegenwart stattfindet. Das war zuletzt in „Battlefield 4“ der Fall.

Es ist sogar davon die Rede, dass es sich um ein Remake von „Battlefield 3“ handeln könnte, was ebenfalls ein modernes Setting hatte. Damit würde EA der Community sicherlich einen Gefallen tun, da „Battlefield 3“ für viele bis heute als der beste Teil der Reihe gilt.

Da es sich trotzdem nur um ein Gerücht handelt, müssen wir uns weiter gedulden, bis es offizielle Informationen seitens Electronic Arts gibt. Tom Henderson sagte in der Vergangenheit aber bereits andere Dinge voraus. Zum Beispiel, dass „Call of Duty: Modern Warfare“ einen kostenfreien Spielmodus bekommen wird.

Das Unternehmen plant für den 18. Juni das jährliche Event „EA Play E3 Showcase„. Eventuell wird das Spiel dort offiziell angekündigt. Weil die E3 wegen der Corona-Krise abgesagt wurde, wird EA die Zukunft ihrer Spielereihen auf ihren eigenen Events präsentieren.

Der Release für das neue „Battlefield“ soll gegen Ende nächsten Jahres stattfinden. Höchstwahrscheinlich wird es auf der PlayStation 5, der Xbox Series X und dem PC erscheinen. Noch vor einem Monat verkündete EA, dass die Arbeiten am neuen „Battlefield“ sehr gut voranschreiten.

