Battlefield 6: Launch voraussichtlich Ende 2021

So richtig angekündigt wurde das nächste "Battlefield" bisher nicht. Aber es wird kommen. Laut Electronic Arts wartet die Zukunft der Reihe im kommenden Jahr auf euch. Ob es sich dabei tatsächlich um "Battlefield 6" handelt, ist nicht zweifelsfrei klar.

Das nächste "Battlefield" erscheint voraussichtlich Ende 2021.

Schon im vergangenen Oktober betonte Electronic Arts im Zuge eines Geschäftsberichtes, dass ihr in diesem Jahr nicht mit der Veröffentlichung eines neuen „Battlefield“ rechnen solltet. Stattdessen soll das nächste große Spiel der Reihe – nennen wir es einfach „Battlefield 6“ – im Jahr 2021 oder im Frühjahr 2022 auf den Markt kommen.

Dem damaligen Geschäftsbericht war zu entnehmen, dass der Launch im Geschäftsjahr 2022, das vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 läuft, erfolgen soll. In der Zwischenzeit möchte sich Electronic Arts auf Respawn Entertainments „Apex Legends“ konzentrieren.

Battlefield-Zukunft startet 2021

Inzwischen wurden die Pläne rund um das neue „Battlefield“ etwas konkreter. Im Rahmen des jüngsten Geschäftsberichtes spricht Electronic Arts von einem Release im Jahr 2021. Kurz und knapp heißt es zu DICE: „Längerfristig konzentriert sich das Studio auf die Zukunft von Battlefield, die wir den Spielern im Jahr 2021 bringen werden.“

Im vergangenen Jahr betonte Electronic Arts, dass das neue „Battlefield“ zu einem Zeitpunkt auf den Markt gebracht werden soll, an dem sich die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X etabliert haben, also in zahlreichen Haushalten anzutreffen sind. Der Publisher möchte eine größere Next-Gen-Konsolenbasis nutzen, anstatt früh im Lebenszyklus zu starten.

Auch hieß es, dass der neue Shooter von Live-Serviceangeboten bestimmt wird, auf dem neuesten Stand der Technik ist und Dinge in den Bereichen Multiplayer, Social Media und Wettbewerb enthält, die für die „Battlefield“-Marke neu sind. Weitere Details liegen zum neuen Spiel bislang nicht vor.

Fest steht nur, sofern es zu keinen kurzfristigen Verzögerungen kommt: Die PS5 und Xbox Series X kommen Ende 2020 auf den Markt. Der bisher letzte Teil „Battlefield 5“ wurde im November 2018 veröffentlicht und vom Serienentwickler DICE produziert. „Battlefield 6“ dürfte somit im vierten Quartal 2021 und ein Jahr nach dem Launch der Next-Gen-Systeme an den Start gehen.

