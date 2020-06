PS Plus: Diese Spiele wurden am häufigsten heruntergeladen

Sony hat eine Übersicht über die PS Plus-Spiele veröffentlicht, die in den vergangenen Jahren am häufigsten aus der Instant Games Collection geladen wurden. Mit dabei ist nur ein einziger PS4-Exklusivtitel.

Trotz der überschaubaren Qualitäten war "Sonic Forces" sehr gefragt.

PlayStation Plus feiert in dieser Woche den zehnten Geburtstag, was euch im Juli nicht nur ein drittes „Gratis“-Spiel beschert. Auch könnt ihr ein spezielles PS4-Theme herunterladen, sobald es freigeschaltet wurde.

Die jüngsten Feierlichkeiten nahm Sony zudem zum Anlass, um auf einer Grafik ein paar Meilensteine und Statistiken ins rechte Licht zu rücken. Der PS Plus-Pfad startet am 29. Juni 2010. Es ist der Tag, an dem der Premiumdienst freigeschaltet wurde. „Wipeout HD“ war eines der ersten Spiele, die Kunden ohne Zusatzkosten auf ihre Konsole laden konnten. Und seit Juni 2012 sind die monatliches Games ein fester Bestandteil von PlayStation Plus.

Zudem macht Sony in der Grafik darauf aufmerksam, dass allein im ersten Jahr der monatlichen „Gratis“-Spiele 64 Games angeboten wurden. Bis Ende März 2020 summierte sich die Zahl auf mehr als 1.000. Auch heißt es, dass bis zum Ende des letzten Quartals 41,5 Millionen Millionen PS Plus-User gezählt werden konnten.

Die meistgeladenen PS Plus-Spiele

Während die vorangegangenen Zahlen mehr oder weniger bekannt waren, verrät der weitere Verlauf der PS Plus-Statistik, welche Spiele in den vergangenen Jahren am häufigsten aus der Instant Games-Collection geladen bzw. eingelöst wurden. Dazu zählen:

Zwei Dinge fallen auf: Nur ein Exklusivspiel schaffte es in die Top 5. Und die Liste setzt sich aus Spielen zusammen, die in den vergangenen zwei Jahren ein Bestandteil von PlayStation Plus waren.

Hierbei muss einerseits beachtet werden, dass die Zahl der Abonnenten kontinuierlich steigt und mittlerweile mehr Spieler den Download-Button betätigen können als vor ein paar Jahren. Und auf der anderen Seite werden in der Regel nur die Spiele in Anspruch genommen, die nicht im Besitz der Konsumenten sind.

Im Zuge dessen ist davon auszugehen, dass die meisten Spieler, die in den Besitz von „Uncharted 4“ (April 2020) oder „The Last of Us Remastered“ (Oktober 2019) kommen wollten, schon vor der Aufnahme in das PS Plus-Programm zugriffen.

Im Umkehrschluss ist es wahrscheinlich, dass bei einem Spiel wie „Sonic Forces“ (Metascore 57) wohl eher weniger Spieler gewillt waren, vor dem PS Plus-Angebot Geld zu investieren.



Hier seht ihr die gesamte Übersichtsgrafik.

Die meistgespielten Online-Multiplayer-Games

In der Statistik zum 10. Jubiläum von PlayStation Plus nennt Sony außerdem die Spiele, die von den PS Plus-Usern am häufigsten online gespielt wurden. Dabei handelt es sich um:

GTA 5

Rainbow Six Siege

Call of Duty Black Ops 3

Destiny

Call of Duty Balck Ops 4

Aktuelle Ankündigungen für Abonnenten: Wie anfangs erwähnt wurden die PS Plus-Spiele für Juli 2020 bereits enthüllt. Euch erwarten im kommenden Monat „NBA 2K20“, „Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration“ und als Bonusspiel „Erica“. Auch die Enthüllung der PS Plus-Rewards erfolgte in dieser Woche.

