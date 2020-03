PS Plus März 2020: Spiele im PlayStation Store freigeschaltet

PS Plus-Spiele für März 2020 zum Download: Sony hat die Games freigeschaltet, die Abonnenten im laufenden Monat ohne Zusatzkosten herunterladen können. Mit dabei sind "Shadow of the Colossus" und "Sonic Forces".

Seit der vergangenen Woche ist bekannt, welche PS Plus-Spiele die Mitglieder im März auf ihre PS4 laden können, ohne dafür zusätzlich in den Geldbeutel greifen zu müssen. Die Finanzierung wird mit der Gebühr gedeckt, die für PlayStation Plus fällig wird.

Und ab sofort könnt ihr damit beginnen, die März-Spiele zu laden. Sie wurden soeben im PlayStation Store freigeschaltet und können von PS Plus-Mitgliedern für null Euro in den eigenen Besitz gebracht werden. Mit dabei sind diesmal „Shadow of the Colossus“ und „Sonic Forces“. Nachfolgend haben wir die Übersicht für euch.

PS Plus im März 2020

Shadow of the Colossus

Release am 7. Februar 2018

Metascore: 91

Regulärer Preis: 39,99 Euro

„Shadow of the Colossus“ ist ein Remake des PlayStation 2-Abenteuerspiels aus dem Jahr 2006. Der Titel wurde von Grund auf von Bluepoint Games neu entwickelt und im Februar 2018 für die PS4 veröffentlicht.

Im Adventure rückt ein junger Held in den Fokus, der in einer menschenleeren Welt nach 16 Kolossen sucht. Diese muss er bezwingen, um seine Geliebte retten zu können. Ihr sollt euch letztendlich in allerlei Bosskämpfen behaupten.

Das Remake von „Shadow of the Colossus“ setzt auf knackigere Texturen sowie detalliertere Landschaften und Charaktermodelle. Inhaltlich wurden keine großartigen Änderungen vorgenommen. Der Metascore von 91 verdeutlicht, dass dieses Konzept aufging.

Sonic Forces

Release am 7. November 2017

Metascore: 57

Regulärer Preis: 39,99 Euro

„Sonic Forces“ wurde 2017 veröffentlicht und sorgte für reichlich Enttäuschung. Zwar zählt der Titel nicht zu den schlechtesten Spielen auf dem Markt, allerdings gibt es bessere Abenteuer mit Segas schnellem Igel.

+++ Sony: 1,9 Milliarden Gewinn im letzten Quartal – Aktuelle Zahlen zur PS4 und PlayStation Plus +++

Auch im 3D-Action-Plattformer muss der Held die Welt vor einem Feldzug des Bösewichts Dr. Eggman retten. Doch wurde nach dem Launch schnell klar, dass der Schwierigkeitsgrad sehr überschaubar blieb und die Herausforderung trotz der 30 Spielabschnitte bei vielen Spielern nach nur fünf Stunden endete. Da der PS Plus-Download mehr oder weniger kostenlos ist, kann ein Blick nicht schaden.

Weitere Boni für PS Plus-User

Nicht nur neue Spiele bekommen die PlayStation Plus-Abonnenten im März. Auch neue Rewards wurden freigeschaltet. Dabei handelt es sich um besondere Angebote, die sich an Spieler mit einer laufenden Mitgliedschaft richten. Was diesmal dabei ist, erfahrt ihr in dieser Meldung.

