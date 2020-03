PS Plus Rewards: Angebote und Deals für März enthüllt

Bei den neuen PS Plus Rewards für März 2020 könnt ihr Rabatte bei Werder Bremen, Koawach und My Fitness Video für euch in Anspruch nehmen. Die Details hat Sony auf der offiziellen Seite geteilt.

Im März 2020 können PlayStation Plus-Mitglieder einmal mehr von den PS Plus Rewards profitieren. Es handelt sich dabei um Promo-Kooperationen, durch die ihr beim Kauf bestimmter Produkte einen kleinen Rabatt erhaltet. Welche Rabatte ihr dank PS Plus in den kommenden Wochen geboten bekommt, hat Sony heute bekannt gegeben.

Die PS Plus Rewards im März

Besonders für die Fans von Werder Bremen von Interesse ist der Rabatt von 20 Prozent auf die eSports Kollektion vom Werder-Ausrüster Umbro. Die Kleidungsstücke tragen das Umbro-Logo, die Werder-Raute und einen „eSPORTS“-Schriftzug.

Damit ihr beim Zocken konzentriert bleibt, könnt ihr die 25 Prozent auf Koffein-Drinks von Koawach einlösen. Den Fertig-Drink gibt es in den Geschmacksrichtungen Weisse Schoko, Original Schoko und Schoko Mandel.

Auch körperliche Fitness sorgt für Konzentration und aufgeweckte Geister. Mit dem aktuellen Rabatt könnt ihr 22 Prozent bei Mitgliedschaften für My Fitness Video sparen. Der Anbieter verspricht Online-Fitness für jeden Geschmack.

Auf der offiziellen Rewards-Seite könnt ihr euch mit den weiteren Details und Bedingungen zu den Angeboten auseinandersetzen.

Zum Thema: PS Plus März 2020: Die neuen „Gratis-Spiele“ wurden enthüllt

Falls ihr mit den aktuellen Plus Rewards nichts anfangen könnt, dann könnt ihr immer noch die bekannten anderen Vorzüge eurer PlayStation Plus-Mitgliedschaft genießen. Dazu gehören natürlich auch die monatlichen Spiele der Instant Game Collection, der Online-Speiche für Savegames oder der Zugang zu den Multiplayer-Features von PS4-Spielen.

Die neuen PS Plus-Spiele für März 2020 werden am morgigen Dienstag, dem 3. März 2020 zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um die Titel „Shadow of the Colossus“ und „Sonic Forces“. Falls ihr die aktuellen Titel für Februar noch nicht geladen habt, solltet ihr dies noch schnellstmöglich nachholen.

