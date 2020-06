PSN Deals: Hunderte PS4-Angebote im PS Store – Preise ab 1,79 Euro

"PixelJunk Monsters 2" bekommt ihr für schlappe 2,99 Euro.

Der PSN-Sale der Woche wurde gestartet. Und einmal mehr könnt ihr unzählige Spiele zu reduzierten Preisen erwerben. Dazu zählen erneut einige Teile der „Assassin’s Creed“-Reihe, darunter „Assassin’s Creed Freedom Cry“, das ihr für 7,94 Euro bekommt. Beim Kauf spart ihr 47 Prozent. 67 Prozent günstiger zu haben ist „Assassin’s Creed Syndicate“. Das Adventure kostet 9,98 Euro. Die Gold Edition schlägt mit 11,99 Euro zu Buche.

Aber es geht noch günstiger: Den „Goat Simulator“ könnt ihr als PS4-Version für schlappe 2,49 Euro kaufen. Jenseits des Sales zahlt ihr knapp 10 Euro. Der Preis von „Just Cause 3“ wurde auf 3,99 Euro gesenkt. Der Rabatt liegt bei 80 Prozent. Der gleiche Rabatt gilt für „Little Nightmares“. Auch diesen Titel bekommt ihr für 3,99 Euro.

Zu den weiteren besonders günstigen Spielen zählen: „Doom 64“ für 2,99 Euro, „Bear With Me: The Lost Robots“ für 2,49 Euro, „Degrees of Separation“ für 2,99 Euro, „Deployment“ für 2,99 Euro, „PixelJunk Monsters 2“ für 2,99 Euro, die „Dead Alliance: Multiplayer Edition“ für 2,99 Euro, „Flywrench“ für 1,74 Euro, „DUCATI – 90th Anniversary“ für 1,99 Euro und „Jetpack Joyride“ für 1,79 Euro.

The Witcher 3, Dishonored, The Evil Within 2

Ebenfalls im Angebot ist das PS4-Spiel „inFamous Second Son“ in der Legendary Edition. Der Preis sank im Zuge des Sales um 57 Prozent auf 12,89 Euro. Die „Helldivers Über-Erde-Ultimate-Edition“ bekommt ihr für 7,49 statt 29,99 Euro. „Mad Max“ kostet aktuell 8,99 Euro. 19,99 Euro waren es vor dem Start der neusten PSN-Deals.

„The Wolf Among Us“ bekommt ihr aktuell für 4,94 Euro. Jenseits des Sales im PSN werden dafür 14,99 Euro fällig. „Dishonored 2“ kann für 9,99 statt 19,99 Euro gekauft werden. Die „Dishonored The Complete Collection“ wurde auf 23,99 Euro gesenkt. Das entspricht einem Rabatt von 70 Prozent. Die „The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition“ kostet 14,99 Euro. Jenseits der Aktion werden im PSN ganze 49,99 Euro fällig. Im Fall von „The Evil Within 2“ sind es 15,99 statt 39,99 Euro.



Die GotY-Edition von „The Witcher 3“ bekommt ihr im PSN zum Sonderpreis.

Der Preis von „Trials Fusion“ wurde um 50 Prozent auf 9,99 Euro gesenkt. „Terraria“ wandert für 9,49 Euro in euren Besitz. Ihr spart beim Kauf ganze 50 Prozent. Für „Dragon Ball Xenoverse“ müssen momentan nur 8,99 Euro statt 19,99 Euro bezahlt werden.

Sniper Elite 3, Diablo 3 und Stellaris

Die Ultimate Edition von „Sniper Elite 3“ schlägt mit 5,99 Euro zu Buche, was einem Rabatt in Höhe von 85 Prozent entspricht. „Far Cry Primal“ ist ebenfalls im Angebot. Für den Ubisoft-Titel gibt es einen 67-Prozent-Rabatt, der den Preis auf 9,89 Euro schrumpfen ließ. Die „Diablo 3: Eternal Collection“ bekommt ihr für 17,49 Euro.

Auch „Mortal Kombat X“ ist im Angebot. Im PlayStation Store könnt ihr den Titel 50 Prozent günstiger für 9,99 Euro in den Warenkorb packen und kaufen. Wie wäre es mit „Doom“? Hier greift ein 60-Prozent-Rabatt. Am Ende zahlt ihr 7,99 Euro. Die „Wolfenstein 2: The New Colossus Deluxe Edition“ wandert für 20,99 Euro in euren Besitz. „DayZ“ ist für 29,99 statt 49,99 Euro im Angebot.

„Here They Lie“ zählte zu den ersten Spielen für Sonys PSVR. Falls ihr den Titel nachholen möchtet, müsst ihr im Zuge des PSN-Sales nur 7,99 Euro investieren. Die „Stellaris: Console Edition – Standard Edition“ kostet momentan 15,99 Euro, also weniger als die Hälfte des Normalpreises. Oder soll es die „World War Z – GOTY Edition“ sein? 24,99 Euro sind es im Sale.

Sonderrabatte für PS Plus

„Elite Dangerous“ könnt ihr für 9,99 Euro nachholen. Für PlayStation Plus-User sank der Preis sogar auf 8,74 Euro. Die Deluxe Edition bekommt ihr ab 17,49 Euro. Die „Jurassic World Evolution Deluxe Edition“ kostet im Aktionszeitraum 19,24 Euro statt 54,99 Euro. Auch hier gilt: PS Plus-User sparen zusätzlich und zahlen nur 16,49 Euro. Gleiches gilt für den „Landwirtschafts-Simulator 19“: Während der Preis für Spieler ohne PS Plus auf 23,99 Euro sank, zahlen Mitglieder nur 21,99 Euro. Die Premium Edition kostet 47,99 bzw. 43,99 Euro.

Ebenfalls im Angebot: Die „Need for Speed Heat Deluxe Edition“ für 24,99 Euro (50 Prozent Rabatt), die „Control Standard Edition“ für 19,99 Euro (66 Prozent Rabatt), „Lego: Der Hobbit“ für 19,99 Euro (50 Prozent Rabatt), die „Battlefield 5 Jahr 2 Edition“ für 23,99 Euro (60 Prozent) und „The Walking Dead: Saints and Sinners“ für 31,99 Euro (20 Prozent Rabatt).

Das war längst nicht alles. Eine Übersicht über die neusten Angebote findet ihr auf psprices.com. Auch im PlayStation Store sind die Deals regelmäßig in einer Übersicht zu finden. Darüber hinaus sind die in der vergangenen Woche gestarteten Deals weiterhin gültig. Das gilt ebenfalls für das auslaufende Angebot der Woche, das bis morgen wahrgenommen werden kann. Eine Übersicht über die aktuellen PS Plus-Spiele findet ihr hier.

