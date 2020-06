PlayStation Plus: Das Line-Up für den Monat Juli 2020 enthüllt

Passend zum zehnten Geburtstag von PlayStation Plus enthüllte Sony Interactive Entertainment die Titel, mit denen Abonnenten im Juli bedacht werden. Wir verraten euch, auf welche Spiele ihr euch im Detail freuen dürft.

PlayStation Plus feiert seinen zehnten Geburtstag.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog erinnerte uns Sony Interactive Entertainment noch einmal daran, dass der PlayStation Plus-Service am heutigen Montag, den 29. Juni 2020 seinen mittlerweile zehnten Geburtstag feiert.

Passend dazu wurden die Titel vorgestellt, auf die sich Abonnenten von PlayStation Plus im kommenden Monat freuen dürfen. Neben den obligatorischen zwei PS4-Titeln wird im Juli zur Feier des Tages ein zusätzlicher Bonus-Titel zur Verfügung gestellt. Die Rede ist von der Cinematic-Erfahrung „Erica“, die genau wie die anderen beiden Spiele vom 7. Juli bis zum 3. August 2020 ohne weitere Kosten heruntergeladen werden kann.

Frisches Futter für Sport- und Action-Freunde

Hinzukommt zum einen die Basketball-Simulation „NBA 2K20“ aus dem Hause 2K Sports. „NBA 2K20“ soll die Reihe mit einer verbesserten Bewegungs-Engine mit charakteristischen Spielstilen, einer erweiterten Wurfsteuerung, einem neuen Dribbelgrößensystem, verbesserten Off-Ball-Kollisionen und einem neuen Verteidigungsspiel mit Erkennungs- und Reaktionstechniken auf das nächste Level heben.

Abgerundet wird der PlayStation Plus-Monat Juli 2020 von „Rise of the Tomb Raider“ in der „20 Year Celebration“-Edition, die neben dem Hauptspiel alle seinerzeit veröffentlichten Download-Inhalte und diverse spielerische Verbesserungen umfasst.

In „Rise of the Tomb Raider“ führt Laras Weg nach Sibirien. Während sie versucht, ein mächtiges und gefragtes Artefakt vor Trinity zu finden, führt ihr Weg sie zu einem Mythos über die verlorene Stadt Kitezh.

