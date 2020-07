Call of Duty 2020: Neuer Alpha-Hinweis im Xbox Store – Update

Zu "Call of Duty 2020" gibt es bislang keine bestätigten Angaben.

Update: Mittlerweile kam etwas mehr Licht ins Dunkel. Im Internet tauchten Bilder auf, die eine installierte Version der Software zeigen sollen. Demnach könnte der neue Titel „Black Ops CIA“ heißen. Fraglich ist allerdings, ob der neue Shooter tatsächlich diesen Namen tragen wird oder die Macher die Spieler ein wenig in die Irre führen möchten.

BREAKING NEWS:

People have managed to boot up the Call of Duty 2020 „The Red Door“ Alpha on Xbox One and the game is called „Black Ops CIA“, however, the game doesn’t let you progress past the „Black Ops Splashscreen“.

Thanks to @JunkratScrub115 for the tip! pic.twitter.com/mIakuNu8mB

— TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 17, 2020