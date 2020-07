GTA 5 Online: Zusätzliche Boni für Deadline, Bikers und Stuntrennen – Rabatte und mehr

Auch in dieser Woche könnt ihr ein neues Fahrzeug gewinnen.

Rockstar Games hat in „GTA 5“ die nächste Event-Woche gestartet. In dieser Woche werden vor allem Motorräder gefeiert. Unter anderem erwarten euch doppelte Belohnungen für Biker-Unternehmen. Das heißt, ihr könnt euch bei euren Aktivitäten doppelte GTA$ & RP verdienen. Auch für Stuntrennen wurde die doppelte Ausschüttung angekündigt.

Gewinnt den Progen GP1

Zudem solltet ihr einmal mehr im Diamond Casino & Resort vorbeischauen, um am Glücksrad zu drehen. Als Gewinne warten GTA$, RP, Kleidung und verschiedene Geheimpreise auf euch.

Beim Hauptpreis der Woche handelt es sich um den Progen GP1. Es ist ein Supersportwagen, der laut Rockstar Games „so solide gebaut ist, dass er sowohl Adrenalinjunkies als auch Milliardäre gleichermaßen anspricht.“

Rabatte der Woche

Kommen wir zu den Rabatten der Woche, die euch günstiger in den Besitz ausgesuchter Fahrzeuge kommen lassen. Nachfolgend haben wir eine Übersicht für euch:

35 Prozent Rabatt

Nagasaki Shotaro

Nagasaki Blazer Aqua

Grotti X80 Proto

Imponte Ruiner 2000

40 Prozent Rabatt:

Declasse Tulip

Western Rampant Rocket

Vapid Clique

Wählt euren Bonus auf eine Arena-War-Fahrzeugvariante für die nächste Woche: Am Wochenende könnt ihr zwischen den Varianten Apokalypse, Zukunftsschock und Albtraum wählen. Die Variante, die am häufigsten in Matches am Wochenende gespielt wird, ist nächste Woche 50 Prozent günstiger.

Twitch Prime

Spieler, die ihre Rockstar- und Twitch-Prime-Konten miteinander verbunden haben, erhalten in dieser Woche 200.000 GTA$ nur fürs Spielen und einen zusätzlichen Bonus von 200.000 GTA$, wenn sie in jeder der vergangenen vier Wochen gespielt haben. Zudem erhaltet ihr den Nachtclub in den Kanälen von Vespucci kostenlos. Zusätzlich werden 70 Prozent Rabatt auf die Pegassi Oppressor und 80 Prozent auf den Bravado Verlierer vergeben.

PlayStation Plus

Alle PlayStation-Plus-Mitglieder, die an einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 5. August spielen, erhalten 1.000.000 GTA$ innerhalb von 72 Stunden nach Login auf ihr Maze-Bank-Konto im Spiel gutgeschrieben.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA 5 Online