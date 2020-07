New Super Lucky’s Tale: Der Releasetermin für die PS4 und die Xbox One steht

Heute bekamen die PlayStation 4- und Xbox One-Umsetzungen des Plattformers "New Super Lucky's Tale" einen konkreten Releasetermin spendiert. Wir verraten euch, wann es so weit ist.

"New Super Lucky's Tale" erscheint im August für die PS4.

Nachdem „New Super Lucky’s Tale“ bereits im vergangenen Jahr für die Switch veröffentlicht wurde, kündigten die Entwickler der Playful Studios im Mai dieses Jahres zudem Umsetzungen für die Xbox One und die PS4 an.

War bisher nur von einem Release im Sommer 2020 die Rede, bekamen die PlayStation 4- und Xbox One-Versionen von „New Super Lucky’s Tale“ heute einen konkreten Releasetermin spendiert. Wie es von offizieller Seite heißt, wird es am 21. August 2020 so weit sein. Während „New Super Lucky’s Tale“ auf der Xbox One lediglich in einer digitalen Fassung veröffentlicht wird, dürfen sich PS4-Spieler sowohl auf eine Retail- als auch eine Download-Version freuen.

Eine überarbeitete Version von Super Lucky’s Tale

Wie es der Name von „New Super Lucky’s Tale“ bereits andeutet, haben wir es hier mit einer überarbeiteten Version des bereits im Jahr 2017 unter anderem für die Xbox One veröffentlichten Plattformers „Super Lucky’s Tale“ zu tun. Zu den Verbesserungen gehören laut offiziellen Angaben frische Dialoge, eine neue Kameraführung und mehr.

„Dieses lebhafte 3D-Adventure wurde von Jump-’n-Run-Fans für Jump-’n-Run-Fans kreiert und vereint das Beste der Genreklassiker mit ausgeklügelter Spielmechanik. Es enthält sowohl völlig neue wie auch überarbeitete bekannte Level, eine präzisere Steuerung, eine frei rotierbare Kamera sowie weitere Verbesserungen in nahezu jedem Spielaspekt, darunter Grafik, Beleuchtung, Zwischensequenzen, Dialoge, Nutzeroberfläche, Ton, Musik und mehr“, so die Macher der Playful Studios.

