Nioh 2: Reichlich Gameplay-Material zu „Der Schüler des Tengu“

In dieser Woche dürfen sich die Spieler des von Team Ninja entwickelten Action-Rollenspiels „Nioh 2“ auf neue Inhalte freuen.

Die Rede ist vom „Der Schüler des Tengu“ genannten DLC, der am morgigen Donnerstag, den 30. Juli 2020 veröffentlicht wird. Um den Spielern einen Eindruck davon zu vermitteln, was in „Der Schüler des Tengu“ auf sie zukommt, wurde der DLC in einem aktuellen japanischen Livestream vorgestellt. Aus dem besagten Stream erreichte uns heute reichlich Gameplay zum neuen DLC.

Neue Abenteuer warten auf euch

„Zum Ende der Heian-Zeit wurde in Yashima eine große Schlacht geschlagen. Unser Protagonist besucht Yashima und findet einen Schrein mit einer mysteriösen Pfeife, die Sohayamaru genannt wird. Als er sie untersucht, leuchtet die Pfeife hell auf, während im Hintergrund die Schatten lauernder Yokai sichtbar werden. Es stellt sich heraus, dass Helden, die Sohayamaru bei sich führen, sich in Kriegszeiten in die Schlacht ziehen, um dem Land den Frieden zurückzubringen“, heißt es zum DLC von offizieller Seite.

Um die vor euch liegenden Abenteuer erfolgreich zu meistern, greift ihr in „Der Schüler des Tengu“ unter andrem auf eine neue Waffe zurück, die an den Mondstab aus der „Ninja Gaiden“-Reihe, ebenfalls entwickelt von Team Ninja, erinnert.

„Nioh 2“ ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

