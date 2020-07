Street Fighter 5 Champion Edition: Capcom kündigt Livestream zur Enthüllung der nächsten Inhalte an

In "Street Fighter 5: Champion Edition" werden einige weitere Kämpfer zur Verfügung stehen.

Capcom möchte dem Kampfspiel „Street Fighter 5: Champion Edition“ eine finale Saison bieten, mit dem man neue Charaktere, Stages und mehr ins Spiel bringen möchte. Allerdings hatte man in den letzten Monaten keine Details zu den geplanten Inhalten verraten. Dies soll sich in wenigen Tagen verändern.

Denn Capcom hat bekanntgegeben, dass man am 5. August 2020 um 19 Uhr einen Livestream zum „Summer Update“ von „Street Fighter 5: Champion Edition“ veranstalten wird. Im Rahmen des Livestreams sollen neue Charaktere enthüllt werden, wobei man auch Neuigkeiten zu den eSports-Veranstaltungen bieten wird. Des Weiteren möchten die Entwickler auch spezielle Gäste einladen. Den Livestream wird man über YouTube und Twitch verfolgen können.

Mehr zum Thema: Street Fighter 5 Champion Edition – Finale Season angekündigt – Neue Charaktere und mehr

„Street Fighter V: Champion Edition“ ist bereits für die PlayStation 4 und den PC erhältlich. In den letzten Jahren hatte Capcom die Anzahl der Kämpfer deutlich gesteigert, wobei man den Spielern in aller Regelmäßigkeit neue Herausforderungen bieten wollte. Allerdings stellt sich weiterhin die Frage, ob Capcom bereits an einem weiteren „Street Fighter“ arbeitet, das für die nächste Konsolengeneration erscheinen könnte.

Sobald entsprechende Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

A Street Fighter V Summer Update is coming your way! Join us and some special guests on August 5 for the future of #SFVCE, including Season V character reveals, esports news and more! #SFVSummerUpdate

🔔 https://t.co/Wy2eNl7gRN

🗓 Aug 5, 2020

🕗 10:00AM PDT pic.twitter.com/C4f6qW4wMZ

— Street Fighter (@StreetFighter) July 28, 2020