Street Fighter 5 Champion Edition: Finale Season angekündigt – Neue Charaktere und mehr

"Street Fighter 5" ist für den PC und die PS4 erhältlich.

Seit dem offiziellen Launch im Jahr 2016 wird Capcoms Fighting-Titel „Street Fighter 5“ mit neuen Inhalten und Verbesserungen versehen.

Mit der „Street Fighter 5: Champion Edition“ steht aktuell die neueste Version von „Street Fighter 5“ bereit, die von Capcom weiter ausgebaut wird. Wie das Unternehmen über den hauseigenen Blog bekannt gab, wird derzeit an der fünften und gleichzeitig letzten Season zu „Street Fighter 5: Champion Edition“ gearbeitet. Doch auf welche Inhalte dürfen sich die Spieler freuen?

Zusätzliche Charaktere und mehr versprochen

Wie es von offizieller Seite heißt, sind zum einen fünf weitere Charaktere geplant, die zukünftig die Arenen von „Street Fighter 5“ unsicher machen werden. Darüber hinaus stellte Capcom den Spielern drei weitere Arenen in Aussicht. Mit konkreten Informationen hielt sich der Publisher allerdings noch zurück und wies darauf hin, dass diese im Laufe des Sommers folgen werden.

Zum Thema: Street Fighter 5 Champion Edition: Verbesserter Netcode jetzt für alle Spieler verfügbar

„Wir wissen, dass unsere Spieler sich fragen was als nächstes für Street Fighter 5 geplant ist, also haben wir spannende Neuigkeiten für euch! Da Season 4 und Champion Edition so gut bei euch angekommen sind, planen wir eine finale Season ‚V‘, die ‚V‘ weitere Fighter in den Ring lassen wird. Zudem sind drei neue Arenen in Planung. Das war’s für’s Erste, aber im Sommer werden wir mehr Details bezüglich neuer Inhalte für Street Fighter 5 mit euch teilen“, so Capcom.

„Street Fighter 5“ ist für die PS4 und den PC erhältlich.

Quelle: Capcom (Offizieller Blog)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Street Fighter 5