Street Fighter 5 Champion Edition: Verbesserter Netcode jetzt für alle Spieler verfügbar

Nachdem Capcom kurz vor der Veröffentlichung der neuen „Street Fighter 5 Champion Edition“ bestätigte, dass man an Verbesserungen für den Netcode arbeitet, hat man diese Verbesserungen nun eingeführt.

Auf Twitter bestätigte der „Street Fighter“-Producer Yoshinori Ono, dass die Verbesserungen am Netzwerk-Code jetzt für alle Spieler verfügbar sind. Entsprechend sollten auch weniger Lags und Verbindungsprobleme in Online-Matches auftauchen. Der Producer fordert die Spieler auf, entsprechendes Feedback abzugeben, ob die Anstrengungen erfolgreich waren oder nicht.

Die „Street Fighter 5 Champion Edition“ wurde von Capcom erst in der vergangenen Woche veröffentlicht. Darin sind alle Inhalte aus „Street Fighter 5“ und der „Street Fighter 5: Arcade Edition“ enthalten. Die „Fighting Chance“-Kostüme, die Markenkollaborationen und die DLCs der Capcom Pro Tour sind allerdings nicht mit an Bord.

Sämtliche bereits veröffentlichten Charaktere, Stages und Kostüme sowie die kommenden Inhalte werden für die Spieler zur Verfügung stehen. Insgesamt sind demnach 40 Charaktere, 34 Stages und über 200 Outfits enthalten.

We hope you're enjoying #SFVCE and thank you for all the support!A netcode adjustment has been made to the game and is available now for all players.We ask that you send your feedback to @SFVServer. Please enjoy and look forward to #CPT2020 #SFL2020 #IntelWorldOpen starting soon! pic.twitter.com/r6DirOrqUn

— Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) February 19, 2020