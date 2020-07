QuakeCon at Home: Zahlreiche Livestreams angekündigt und Zeitplan veröffentlicht

Die QuakeCon at Home findet im August statt.

Bereits vor ein paar Wochen räumten die Verantwortlichen von Bethesda Softworks ein, dass sich das Unternehmen aufgrund der unsicheren Sicherheitslage durch COVID-19 dazu entschloss, in diesem Jahr auf einen klassischen Ableger der QuakeCon zu verzichten.

Stattdessen wird die QuakeCon in diesem Jahr in einer rein digitalen Fassung stattfinden. Der digitale Ableger trägt den Namen QuakeCon at Home und wird vom 7. bis zum 9. August 2020 abgehalten. Wie Bethesda Softworks heute bekannt gab, dürfen sich die Spieler an den heimischen Bildschirmen auf zahlreiche Präsentationen und entsprechende Livestreams freuen.

Mehr als 60 Stunden Live-Inhalte

Versprochen werden von offizieller Seite nicht weniger als 60 Stunden an Live-Inhalten aus aller Welt. Der Startschuss fällt am 7. August 2020 18 Uhr unserer Zeit mit dem „QuakeCon Digital Welcome“, mit dem die Veranstalter die Spieler zur digitalen Ausgabe der QuakeCon Willkommen heißen. Darüber hinaus kommen am besagten Freitag Fans von „Prey“ und „Doom“ beziehungsweise „Doom Eternal“ auf ihre Kosten.

Zum Thema: QuakeCon at Home: Bethesda kündigt Online-Version der Messe an

Doch auch Spiele wie „The Elder Scrolls Online“, die Tabletop-Version von „Dishonored“ oder das Online-Action-Rollenspiel „Fallout 76“ gehören zu den Themen, die im Rahmen der QuakeCon at Home besprochen werden. Ergänzend zur heutigen Ankündigung stellte Bethesda Softworks den offiziellen Zeitplan zum Live-Programm des Events bereit.

Alle weiteren Details zum in wenigen Tagen startenden Online-Event findet ihr auf der offiziellen Website.

Quelle: Bethesda Softworks (Offizielle Website)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu QuakeCon at Home