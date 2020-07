Samurai Shodown: Termin und Trailer zum kostenlosen DLC-Charakter Gongsun Li enthüllt

Das Kampfspiel "Samurai Shodown" wird in wenigen Tagen einen weiteren DLC-Charakter erhalten. Demnach werden die Spieler auch mit Gongsun Li aus "Honor of Kings" in den Kampf ziehen können.

Im vergangenen Jahr hatte SNK mit „Samurai Shodown“ ein gelungenes Reboot der beliebten Kampfspiel-Reihe auf den Markt gebracht. Seitdem haben die Entwickler in aller Regelmäßigkeit neue DLC-Kämpfer veröffentlicht, um die Anzahl an Recken noch einmal nach und nach aufzustocken. In der kommenden Woche soll eine weitere Kämpferin veröffentlicht werden.

Ein kostenloser DLC für alle Fans

Denn SNK hat bekanntgegeben, dass Gongsun Li, die aus Tencents „Honor of Kings“ bekannt sein könnte, am 5. August 2020 für „Samurai Shodown“ erscheinen wird. Dabei handelt es sich um einen kostenlosen DLC-Charakter, der von Kana Ichinose vertont wird. Einen ersten Eindruck der neuen Kämpferin kann man bei Interesse in dem neuesten Video erhalten. Sonst wurden keine neuen Details enthüllt.

„Samurai Shodown“ ist bereits für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch, den PC (via Epic Games Store“ sowie Google Stadia erhältlich. Weitere Informationen zum Spiel kann man bereits in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist der neueste Trailer zu Gongsun Li:

Quelle: Gematsu

