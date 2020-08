Street Fighter 5 Champion Edition: Zweiwöchige Gratis-Trial angekündigt – Start in Kürze

Die "Street Fighter 5: Champion Edition" ist für den PC und die PS4 erhältlich.

Seit dem offiziellen Release im Jahr 2016 wird der Fighting-Titel „Street Fighter 5“ mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Aktuell arbeiten die Entwickler von Capcom an frischem Content zur „Street Fighter 5: Champion Edition“, der schon in wenigen Tagen offiziell enthüllt wird. Passend zur bevorstehenden Präsentation der neuen Inhalte wurde eine zweiwöchige Gratis-Trial zum Fighting-Titel angekündigt. Diese wird sowohl auf dem PC als auch der PlayStation 4 zur Verfügung gestellt.

Die Gratis-Trial zur „Street Fighter 5: Champion Edition“ wird vom 5. August bis zum 19. August 2020 stattfinden. Weiter heißt es, dass im Rahmen der kostenlosen Test-Version alle 40 spielbaren Charaktere, die der Fighting-Titel zu bieten hat, angespielt werden können.

Ergänzend zum Start der Gratis-Trial wird am kommenden Mittwoch, den 5. August 2020 ein Livestream zu „Street Fighter 5: Champion Edition“ stattfinden, in dem die Verantwortlichen von Capcom neue Inhalte zum Fighting-Titel enthüllen. Neben den zusätzlichen Charakteren sollen auch Neuigkeiten zum eSport-Bereich enthüllt werden.

Die „Street Fighter 5: Champion Edition“ ist für die PS4 und den PC erhältlich.

