Remedy: Nächstes Spiel wird Teil des etablierten Connected Universe

Vor wenigen Tagen hatte Remedy die zweite Erweiterung namens „AWE“ für den Actiontitel „Control“ angekündigt. Ende des Monats werden die Spieler endlich in den verlassenen Sektor vordringen können und einige gefährliche veränderte Weltereignisse untersuchen können. Obwohl man im Hauptspiel bereits mehrfach eine Verbindung zu dem 2010 für Xbox 360 und PC veröffentlichten „Alan Wake“ andeutete, hatte der neueste Trailer dieses Crossover auch bestätigt.

Dies ist nur der Anfang

Auf der offiziellen Seite hat Creative Director Sam Lake auch einige Worte verloren und ein Connected Universe etabliert, das auch in Zukunft in weiteren Remedy-Spielen bedient werden soll.

„Vielleicht habt ihr bis jetzt den Trailer für AWE gesehen, unsere nächste Erweiterung für Control. Seit über 10 Jahren haben wir diesen verrückten Traum. Die Idee, dass die Geschichten, die in einigen unserer Spiele erzählt werden, miteinander verbunden sein würden, eine verbundene Welt an Geschichten und Ereignissen mit geteilten Charakteren und Lore. Jedes Spiel ist eine für sich stehende Erfahrung, aber jedes Spiel ist auch die Tür in ein größeres Universum mit aufregenden Möglichkeiten für Crossover-Ereignisse“, schrieb Lake.

Man habe in aller Ruhe an der Verwirklichung dieser Idee gearbeitet und nun ist es an der Zeit den ersten Schritt in diese Richtung zu wagen und das Connected Universe von Remedy aufzubauen. „Was 2010 in Alan Wake geschah, ist einer der Fälle, die das Federal Bureau of Control untersucht hatte. Die AWE-Erweiterung ist das erste offizielle Crossover-Event des Remedy Connected Universe und bringt mehr Alan Wake-Lore in Control“, heißt es im Weiteren.

Laut Sam Lake sei dies nur der Anfang, weshalb man bereits an einem weiteren Spiel arbeitet, das ebenfalls in diesem zugrunde liegenden Universum spielen wird. Allerdings verriet der Entwickler noch keine konkreten Informationen zu dem nächsten Projekt.

Am kommenden Donnerstag, den 13. August 2020 um 18 Uhr möchten die Entwickler auch die ersten 15 Minuten aus der „AWE“-Erweiterung enthüllen. Dafür wird man auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Remedy vorbeischauen müssen.

