Xbox Series X: Release im November – Kein Halo Infinite zum Launch

Wann uns die beiden Next-Gen-Systeme genau erwarten, steht jedoch noch in den Sternen. Sowohl Sony als auch Microsoft winden sich seit Monaten gekonnt darum, die genauen Veröffentlichungstermine ihrer kommenden Konsolen zu nennen. Wie unter anderem The Verge berichtet, verkündete das in Redmond ansässige Unternehmen jedoch inzwischen zumindest, in welchem Monat die Xbox Series X im Handel erscheinen wird.

Die Xbox Series X kommt im November 2020

Microsoft plant entsprechend eines neues Beitrags auf seiner Xbox-Website, sein neues Flaggschiff im November diesen Jahres zu veröffentlichen. Während in besagtem Post nur von „November“ die Rede ist, geht The Verge von Anfang des Monats als Release-Zeitraum aus, weist jedoch darauf hin, dass die neue Konsole aufgrund der COVID-19-Pandemie auch erst Mitte November erscheinen könnte. Ein konkreter Erscheinungstermin ist somit zwar immer noch nicht bekannt, doch nun haben interessierte Gamer eine bessere Vorstellung davon, wann sie mit der Xbox Series X rechnen können.

Wann Microsoft das genaue Datum für den Verkaufsstart seiner Konsole bekanntgeben wird, steht gegenwärtig noch nicht fest. Da das Unternehmen jedoch bereits weitere Xbox Game Showcase-Events in Aussicht gestellt hat, dürften in diesem Rahmen nähere Informationen zur Veröffentlichung der kommenden Xbox verkündet werden. Worauf Xbox-Spieler jedoch definitiv zum Start der Series X verzichten müssen, ist „Halo Infinite“. Der größte Titel des bisher bestätigten Launch-Line-Ups wurde jüngst auf das kommende Jahr verschoben.

Der Master Chief kehrt in „Halo Infinite“ erst 2021 zurück

Vor einer Stunde wandte sich Chris Lee, das Studio-Oberhaupt von „Halo Infinite“-Entwickler 343 Industries via Twitter an die Fans der Shooter-Reihe. Darin schreibt er, das Team habe die „schwere Entscheidung“ treffen müssen, den von vielen Spielern heiß ersehnten Titel auf 2021 zu verschieben. Dies werde gemacht, „um sicherzustellen, dass das Team adäquate Zeit hat, um eine ‚Halo‘-Spielerfahrung zu liefern, die unserer Vision gerecht wird.“

Für die Verschiebung seien letztendlich „mehrere Faktoren“ entscheidend gewesen, die die Verantwortlichen vor Herausforderungen während der Entwicklung gestellt hätten, etwa die „fortbestehenden COVID-bezogenen Auswirkungen“. Lee und seine Kollegen verstünden, dass diese Nachricht für viele „enttäuschend sein wird“, doch er sei zuversichtlich, die zusätzliche Zeit werde es 343 Industries ermöglichen, „die notwendigen kritischen Arbeiten“ abzuschließen, um „das ambitionierteste Halo-Spiel aller Zeiten“ abzuliefern.

