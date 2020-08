Red Dead Online: Probleme und Fehler – Rockstar zieht Update 1.21 zurück

"Red Dead Online" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Vor ein paar Tagen sprachen die Entwickler von Rockstar Games über die Zukunft der beiden Online-Titel „GTA Online“ beziehungsweise „Red Dead Online“.

Wie es seitens des Studios hieß, sollen die Spieler in den kommenden Monaten weiter mit entsprechenden Updates und neuen Inhalten bedacht werden. Lang sollte die Freude der Community zumindest im Fall von „Red Dead Online“ allerdings nicht halten. Stattdessen sorgte das vor wenigen Tagen auf dem PC und den Konsolen veröffentlichte Update 1.21 für Unmut.

So klagten die Spieler nach der Veröffentlichung des besagten Updates über diverse technische Probleme, die den Spielspaß in „Red Dead Online“ torpedierten. Angesprochen wurden Verbindungsprobleme, unkontrollierte Abstürze, fehlende Interaktions-Möglichkeiten, zu wenig Tiere in Spielwelt und weitere Fehler, die den Spielern sauer aufstießen.

Aus diesem Grund entschlossen sich die Entwickler von Rockstar Games dazu, die sprichwörtliche Reißleine zu ziehen und das Update 1.21 rückgängig zu machen. Auf allen Plattformen wurde „Red Dead Online“ mittlerweile auf den Stand des Updates 1.20 vom 28. Juli 2020 zurückgesetzt.

Bevor das Update 1.21 zur Verfügung gestellt wird, sollen die von den Spielern gemeldeten Fehler zunächst behoben werden. Wann mit der Veröffentlichung des überarbeiteten Updates zu rechnen ist, bleibt abzuwarten.

We’ve rolled back the most recent Red Dead Online Title Update for PS4 and Xbox One to help address issues and improve stability – more info here: https://t.co/nb2Oy0CXCs

— Rockstar Support (@RockstarSupport) August 13, 2020