RDR2 Online: Legendäre Schlammläufer- und Schneehirschböcke, Free Roam Event „Wildtier-Fotograf“ und mehr

Hin und wieder lohnt es sich, einen Blick in den Online-Modus von "Red Dead Redemption 2" zu werfen. Welche Neuerungen und Boni dort auf euch warten, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Sucht legendäre Schlammläufer- und Schneehirschböcke.

Rockstar Games hat eine Liste mit Neuerungen und Boni herausgegeben, die euch in dieser Woche in „Red Dead Redemption 2“ bzw. im Multiplayer-Part „Red Dead Online“ erwarten.

Zunächst einmal könnt ihr euch auf die Suche nach dem legendären Schlammläuferhirschbock begeben, den ihr beim Flat Iron Lake in den Heartlands antrefft. Hinzu kommt der legendäre Schneehirschbock, gesichtet um Aurora Basin in West Elizabeth. Für das Abliefern von Proben bei Harriet erhaltet ihr 50 Prozent mehr RDO$, Charakter-XP und Rollen-XP.

Werdet zum Wildtier-Fotograf

Außerdem könnt ihr ein neues Free Roam Event in Angriff nehmen. Es trägt die Bezeichnung Wildtier-Fotograf und lässt Spieler gegeneinander antreten. Ziel ist es, das beste und die meisten Fotos von Tieren zu knippsen, wobei das beste Foto eine Belohnung erhält.

Hinzu kommt in „Red Dead Online“ das Debüt der Hardcore-Serie. Spieler treten darin ohne Fähigkeitskarten und Verbrauchsgegenstände gegeneinander an. Die Spielmodi Overrun, Spoils of War, Hostile Territory und Most Wanted sind als Hardcore-Variante verfügbar.

Die weiteren Neuerungen:

Neue Gegenstände bei Gus: Der Schlamm- und der Schneemantel können fortan aus den Teilen der entsprechenden legendären Hirschböcke gefertigt werden.

Gus zahlt außerdem 50 Prozent mehr für jeden Kadaver oder jedes Fell der legendären Tiere.

Neue Emotes: Im Katalog warten Hypnotisieren, Schnüffeln, Uhrzeit nachsehen, Beten, Pumaknurren, auf Münze beißen und Schulterzucken auf euch.

Neue Boni: 100 RDO$ und 5.000 XP Belohnung erhaltet ihr für das Abschließen eines Free Roam Events. 100 RDO$ extra bekommt ihr fürs Schießen eines Fotos mit der verbesserten Kamera.

Spieler, die sich bis zum 21. September 2020 in „Red Dead Online“ einloggen, bekommen 30 Prozent Rabatt auf Naturkundlergegenstände sowie auf einen Revolver, kostenlose Betäubungsmunition, kostenlose Pheromone eines legendären Tieres und eine kostenlose Fähigkeitskarte.

Hinzu kommen die fortlaufenden Boni für Naturkundler. Dazu zählen ein kostenloses Accessoire, Outfit oder Emote für neue Naturkundler, der doppelte Farnholme-Patronengurt in einer einzigartigen Farbe, die Gilatier-Flagge für euer Lager und eine kostenlose Schatzkarte für den Kauf eines Wildnislagers.

Für Twitch-Prime-Kunden gilt: Sie erhalten den Katata-Mantel kostenlos. Hinzu kommen fünf kostenlose Pheromone legendärer Tiere, 6.000 Naturkundler-XP und ein kostenloses Wildnislager, 50 Prozent Rabatt auf einen Lagerhund, ein Zelt und eine Weste bis Rang 14, 10x Spezial-Arznei, 10x Spezial-Schlangenöl, 10x Spezial-Wundertonikum und 10x Spezial-Magenbitter.

