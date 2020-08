Dragon Ball Z Kakarot: Super-Saiyajin Blue für DLC 2 bestätigt

Son-Goku wird in "Dragon Ball Z: Kakarot" bald noch stärker als ein Super-Saiyajin Gott.

Besagter DLC wird dabei an die Ereignisse seines Vorgängers anschließen, in dem Son-Goku und sein ewiger Rivale Vegeta die Macht eines Super-Saiyajin Gottes erlangten. Wie nun unter anderem Dragon Ball Super France vermeldet, kam es zu Leaks der kommenden Ausgabe des japanischen V-Jump-Magazins (via Dragon Ball Hype), die erste Informationen zum nächsten „Dragon Ball Z: Kakarot“-DLC verraten. In diesem werden die beiden Hauptfiguren Zugriff auf die Form eines Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin – kurz Super-Saiyajin Blue – erlangen.

Kämpfen Son-Goku und Vegeta bald wieder gegen Freezer?

Obwohl derzeit noch nichts offiziell ist, dürfte es durchaus wahrscheinlich sein, dass der kommende DLC die Ereignisse des 15. „Dragon Ball Z“-Kinofilms, „Dragon Ball Z: Resurrection ‚F'“ adaptieren werde. Dieser feierte im Jahre 2015 in Japan seine Premiere und führt nach einem kleinen Zeitsprung die Ereignisse des vorherigen Films, „Dragon Ball Z: Kampf der Götter“, fort. In „Resurrection ‚F'“ wird Son-Gokus alter Erzfeind Freezer wieder zum Leben erweckt und sinnt auf Rache an den Saiyajin.

Zum Glück für Son-Goku und Vegeta konnten sie in Whis, der im ersten „Dragon Ball Z: Kakarot“-DLC einen Auftritt hatte, einen neuen Lehrmeister finden. Dank ihres Trainings mit ihm konnten sie ihre göttlichen Kräfte noch steigern und mit dem Super-Saiyajin Blue ihre bis zu diesem Zeitpunkt der „Dragon Ball“-Geschichte mächtigste Transformation erlangen.

Son-Goku und Vegeta erhalten neue Angriffe

Dafür ist jedoch schon sicher, dass Son-Goku und Vegeta neue Angriffe erhalten werden. Im Artikel ist die Rede von den Attacken „Ultimate Vanish“ und „God Speed Fist“. Weitere Details zu beiden Attacken sowie ihren Effekten sind gegenwärtig noch nicht bekannt. Ebenso unbekannt ist, wann „Dragon Ball Z: Kakarot“-Spieler mit dem kommenden DLC-Paket rechnen dürfen.

