Hypnospace Outlaw: Einzigartige Internet-Simulation findet in Kürze den Weg auf die Konsolen – Neuer Trailer

Die einzigartige Internet-Simulation "Hypnospace Outlaw" wird in Kürze auch auf die Konsolen kommen. Mit einem neuen Trailer wurde das Spiel, in dem man in die Rolle eines Sittenwächters schlüpft, für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch angekündigt.

Eine der Überraschungen der gestrigen Indie World-Präsentation war die Ankündigung einer Konsolenversion der Internet-Simulation „Hypnospace Outlaw“, die bereits seit März 2019 auf dem PC für Begeisterung sorgt.

Der Publisher No More Robots sowie die Entwickler Tendershoot, Michael Lash und ThatWhichIs Media werden „Hypnospace Outlaw“ am 27. August 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch veröffentlichen, wobei sich Xbox One-Spieler auch über die Integration in den Xbox Game Pass freuen können.

Haltet nach zwielichtigen Webseiten Ausschau

In „Hypnospace Outlaw“ wird man in die Rolle des Sittenwächters schlüpfen, der sicherstellt, dass im virtuellen Raum keine Straftaten begangen werden. Man wird die wilden Zeiten des Internets der 90er Jahre erleben und die seltsamsten und zugleich wundervollsten Webseiten besuchen, um diejenigen zu finden, die gegen die Regeln verstoßen. Allerdings wird man auch den eigenen Posteingang im Auge behalten und Viren sowie Adware entgehen müssen, wobei man auch zahlreiche Apps herunterlädt, die auch vollkommen nutzlos sein können.

Man wird nach Urheberrechtsverstößen, Cybermobbing und mehr Ausschau halten, wobei man die Berichte und Belohnungen direkt von dem Hypnospace Patrol Department erhält. In der Freizeit kann man den eigenen Desktop anpassen und Hintergrundbilder sowie Bildschirmschoner festlegen.

Die Konsolenversionen bringen auch einige zusätzliche Inhalte mit sich. Dabei handelt es sich um:

Mehr als 75 brandneue Seiten zum Erkunden

Neue HypnOS Cursor Themes

Neue HypnOS-Apps und Spiele

Über zwei Stunden an zusätzlicher originaler Musik

Die zusätzlichen Inhalte werden auch kostenlos für die bereits erhältliche PC-Version erscheinen. Ein neuer Trailer stellt die Konsolenversionen von „Hypnospace Outlaw“ noch einmal vor:

