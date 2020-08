Call of Duty Black Ops Cold War: Termin und Uhrzeit der Enthüllung

"Call of Duty: Black Ops Cold War" wird am 26. August 2020 enthüllt. Ab 19:30 Uhr solltet ihr zu diesem Zweck die Augen offen halten. Zudem wird es im Zuge der Opening Night Live zu einer Weltpremiere kommen.

Morgen wird das "Geheimnis" gelüftet.

Nach einer kleinen Teaser-Kampagne steht fest: Das diesjährige „Call of Duty“ hört auf den Namen „Black Ops Cold War“ und wird in dieser Woche enthüllt. Auf Twitter (siehe unten) ließ Activision weitere Infobrocken zur Vorstellung des Titels folgen. Das Unternehmen verweist auf den morgigen 26. August 2020. Der Zeitpunkt der Enthüllung wird mit 19:30 Uhr angegeben.

Die Enthüllung von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ soll in „Warzone“ erfolgen. Vermutlich wird der Publisher die Informationen gleichzeitig über eine Pressemeldung herausgeben.

Weitere Enthüllung im Zuge der Gamescom

Im Laufe des morgigen Abends werdet ihr demnach in Erfahrung bringen können, was sich Activision und die zuständigen Entwickler für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ ausgedacht haben. Allerdings wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles enthüllt, was ihr in dieser Woche zu sehen bekommen werdet.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ wird außerdem auf der Gamescom: Opening Night Live vertreten sein. Die Show startet 27. August 2020 um 20 Uhr unserer Zeit. Denkbar wären ein Gameplay-Video oder ein Trailer. Die Macher sprechen von einer Weltpremiere.

Im Laufe der Woche sickerten Details zu den Vorbesteller-Boni von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ durch. Sofern sie sich bestätigen, umfassen sie einen (früheren) Zugang zur Beta.

Zusätzlich wurden in den Daten von „Modern Warfare“ Bonusinhalte entdeckt, die offenbar an „Call of Duty Black Ops – Cold War“ gebunden sind. Gesichtet wurden ein „Confrontation Weapons Pack“ und ein „Woods Operator-Paket“. Sie könnten in „Warzone freigeschaltet werden. Ebenfalls entdeckt wurden für den neuen Shooter ein „Season 1 Battle Pass Bundle“ und ein „Land, Air and Sea Pack“.

Zum Thema

Sobald am morgigen Abend gesicherte Informationen zu „Call of Duty: Black Ops Cold War“ herausgegeben werden, lassen wir es euch wissen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch unsere noch recht mager gefüllte Themen-Übersicht zum kommenden Shooter anschauen.

